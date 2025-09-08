耶路撒冷公車站槍案釀6死 槍手為巴人、警定調為恐攻

兩名巴勒斯坦槍手今天在以色列耶路撒冷市郊一處公車站開槍，造成6人死亡，警方定調這起事件為「恐怖攻擊」。（美聯社）

2025/09/08 21:22

〔中央社〕兩名巴勒斯坦槍手今天在以色列耶路撒冷市郊一處公車站開槍，造成6人死亡，這是耶路撒冷近幾年來最致命的攻擊案之一，警方定調為「恐怖攻擊」。

路透社報導，現場一台行車紀錄器的畫面顯示，一輛公車停在路邊時，突然槍聲大作，民眾匆忙遠離這輛公車。另一段影片中則可看到公車擋風玻璃及窗戶被子彈射穿。

傷者魯加西（Ester Lugasi）在醫院受訪時對以色列電視台表示：「我突然聽見槍聲大作…我覺得我跑了好久，以為自己快死了。」

急救單位表示，死者包括1名50歲男性、1名50多歲女性及3名30多歲男性，另有11人受傷，其中6人所受槍傷嚴重。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）隨後證實第6人傷重不治。他還說槍手是巴勒斯坦人，來自被以色列占領的約旦河西岸（West Bank）。

以色列警方表示，兩名攻擊者乘汽車抵達現場，在拉莫特路口（Ramot Junction）一處公車站開槍，現場查獲武器、彈藥及一把刀。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）未宣稱犯案，但讚揚發動攻擊的兩人，另一個激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）也對這起槍擊事件表達讚許。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在案發現場表示，以色列部隊正在追緝協助歹徒做案的犯嫌。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都譴責這起攻擊。歐盟同時強調，本案凸顯以色列在加薩走廊（Gaza Strip）發動的戰爭亟需停火。

德國外長瓦德福（Johann Wadephul）在社群平台X發文稱這起槍擊案讓他「深感震驚」，「我的心與罹難者家屬同在，也祝願傷者早日康復」。

加薩戰爭已使約旦河西岸及以色列境內暴力事件激增。

除了巴勒斯坦武裝分子在約旦河西岸及以色列境內襲擊並殺害以色列人，以色列屯墾民對巴勒斯坦人施暴的行為也增加。

