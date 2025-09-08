為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    尼泊爾禁社群平台爆發示威 鎮壓衝突至少16死近百人受傷

    尼泊爾首都加德滿都今日爆發示威活動，抗議群眾在國會大樓前與警方發生肢體衝突。（歐新社）

    尼泊爾首都加德滿都今日爆發示威活動，抗議群眾在國會大樓前與警方發生肢體衝突。（歐新社）

    2025/09/08 22:20

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）今（8）日爆發反貪腐與反對社群平台禁令的大規模示威活動，警方則以催淚瓦斯、水砲等手段鎮壓抗議人士，雙方爆發嚴重肢體衝突，造成至少16死與約100人受傷。

    《法新社》報導，Instagram等熱門社群平台在尼泊爾擁有上百萬名用戶，是尼泊爾民眾娛樂、獲取新知以及從事商業行為的管道。

    但尼泊爾政府上週五宣布封鎖26個未經註冊許可的社群平台，禁令涵蓋臉書（Facebook）、YouTube、X（原稱推特）等知名平台，引發民怨。

    上千名民眾今日走上加德滿都街頭抗議，他們高唱國歌、揮舞國旗，接著呼喊反腐敗與反社交媒體禁令的口號，當他們衝破鐵絲網進入國會附近的管制區時，警方以橡膠子彈、催淚瓦斯、水砲和警棍進行驅散，雙方因而發生肢體衝突。

    有尼泊爾媒體聲稱，警方對抗議群眾發射實彈，但《法新社》無法證實這個說法是否屬實。

    加德滿都谷地警方發言人卡納爾（Shekhar Khanal）說：「有16人不幸死亡。」他補充說約有100人受傷，正在接受治療，其中也包含警員。

    尼泊爾政府週日發布聲明稱，尊重思想和言論自由，並致力於「營造一個保障並自由使用這些權利的環境」。

    尼泊爾警方指出，衝突造成至少16人死亡，近百人受傷。（歐新社）

    尼泊爾警方指出，衝突造成至少16人死亡，近百人受傷。（歐新社）

    圖
    圖
