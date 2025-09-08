為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    尼泊爾民眾抗議社群媒體禁令 警方驅離釀1死逾50傷

    尼泊爾數千名年輕人今天走上首都加德滿都街頭，要求當局解除社群媒體禁令與終結國內蔓延的貪腐文化。（法新社）

    尼泊爾數千名年輕人今天走上首都加德滿都街頭，要求當局解除社群媒體禁令與終結國內蔓延的貪腐文化。（法新社）

    2025/09/08 20:04

    〔中央社〕尼泊爾數千名年輕人今天走上首都加德滿都街頭，要求當局解除社群媒體禁令與終結國內蔓延的貪腐文化。國營電視台報導，警方發射催淚瓦斯和橡皮子彈驅離群眾釀1死逾50傷。

    根據法新社和路透社報導，尼泊爾當局封鎖了26個未註冊的社群平台，導致臉書（Facebook）、YouTube和X在內等多個社群媒體自9月5日起無法使用，引發用戶的憤怒與不解。

    示威抗議的Z世代（Generation Z）年輕人揮舞著國旗，高唱國歌和高呼口號，反對社群媒體禁令與抗議貪腐文化。

    根據國營的尼泊爾電視台（Nepal Television）報導，警方發射催淚瓦斯和橡皮子彈驅離試圖闖入國會的抗議群眾，造成1人死亡，逾50人受傷。而根據當地媒體報導，在警方驅離行動中至少有6人死亡。

    24歲、目前還是學生的拉賈班達里（Yujan Rajbhandari）說：「社群平台禁令是我們上街頭的導火線，但不是我們聚集在此的唯一理由。」

    「我們是在抗議尼泊爾長久以來的貪腐（文化）。」

    另一名20歲學生圖姆洛克（Ikshama Tumrok）說，她抗議的是政府的「威權態度」。

    她告訴法新社：「我們想要看到改變。其他人已經忍受，但我們這一代必須結束這一切。」

    抗議民眾巴拉提（Bhumika Bharati）說：「國外曾爆發反貪腐運動，他們（政府）擔心同樣的情況會在國內發生。」

    尼泊爾政府今年7月以網路詐騙及洗錢案件激增為由，封鎖加密通訊軟體Telegram。去年8月，TikTok同意遵守當地法規後，尼泊爾政府解除對該平台為期9個月的禁令。

    尼泊爾數千名年輕人今天走上首都加德滿都街頭，要求當局解除社群媒體禁令與終結國內蔓延的貪腐文化。（美聯社）

    尼泊爾數千名年輕人今天走上首都加德滿都街頭，要求當局解除社群媒體禁令與終結國內蔓延的貪腐文化。（美聯社）

    圖
    圖
