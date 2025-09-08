回應川普制裁威脅 克里姆林宮：俄烏戰爭立場不會動搖

美國總統川普日前威脅要對俄羅斯祭出「第2階段制裁」，克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）回應，任何制裁都不會影響俄國在俄烏戰爭中的立場。（路透）

2025/09/08 19:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）昨（7）日表示，已準備好對俄羅斯祭出「第2階段制裁」，克里姆林宮今（8）日回應，無論何種制裁手段，都無法迫使俄國改變在俄烏戰爭中的立場。

《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對克里姆林宮記者尤納舍夫（Alexander Yunashev）說：「沒有任何制裁能迫使俄羅斯聯邦更動我們總統一再說過的一貫立場。」

佩斯科夫指出，西方的制裁手段「在向俄羅斯施壓方面已被證明毫無作用」。

他說，俄國更願意透過政治與外交手段來達成目標，但因為歐洲與烏克蘭對此不感興趣，俄國只能繼續進行其所謂的「特殊軍事行動」。

川普上週五表示，他會讓戰爭落幕，「否則有人會付出極大代價」；週日，當記者詢問他是否準備好針對俄國施行「第2階段制裁」時，川普回答：「是的，我準備好了。」

俄國的戰時經濟在2023年的經濟成長率為4.1％，去年達4.3％，今年的成長率由於高利率而大幅放緩。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）首席執行官格列夫（German Gref）是俄國最有權勢的銀行家之一，他上週四說，俄國的經濟發展已停滯不前，若不大幅降息，甚至會陷入衰退；俄國央行發布的一份報告則暗示，從技術層面來講，俄國經濟已有衰退跡象。

