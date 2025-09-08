上車舞直播唱出「習近平、黃國昌、坐下」 秒遭中國抖音禁播

近來中國抖音平台掀起男女老少「團體直播」熱潮，然而不少主播們因為唱出與中國國家主席習近平名字接近名字，直播間秒遭封鎖。（圖擷取自中國抖音、法新社資料照，本報合成）

2025/09/08 22:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少從小接受中共政府洗腦教育的中國人，以及立場極度親中的各國民眾，深信中共政府「絕對保障」人民言論自由等權利，不存在文字獄等情況，但往往被「黨的鐵拳」打臉。近來中國抖音平台掀起男女老少「團體直播」熱潮，未料卻傳出不少直播間慘遭關閉，共同點皆是因為提到中國或台灣的政治人物名字。

據了解，中國抖音的「團體直播」起初是讓數名外型亮麗、年輕男性或女性的直播主們，配合中國式魔性洗腦歌曲「上車歌」的旋律與固定舞蹈，在螢幕前不斷唱唱跳跳，如果有觀眾課金抖內，就可以讓主播們喊出觀眾名字。目前不只年輕男女跟起流行，還吸引大量中老年齡層的直播主也加入這類直播。

請繼續往下閱讀...

其中，人氣極高的女團「SK月亮湖217」，會配合觀眾指定的名字，將該名編入歌詞，唱出「OOO特別帥」或「XXX你超美」，最後擺出招牌姿勢喊出「拜拜，下車囉」，獲得不少觀眾青睞。日前傳出，一些台灣網友偶然得知這種互動直播後，不僅晃去抖音觀看，還用極具創意的「逆統戰」方式向這些直播主進行抖內。

一些台灣網友選擇輸入總統「清德哥哥」、民眾黨黨主席「國昌哥哥」、前民眾黨主席「文哲哥哥」等台灣政治人物名字。其中「國昌哥哥」特別受到不少中國抖音直播主的歡迎，非常熱情唱出「國昌哥哥我們來接你囉~」、「國昌哥哥好帥~腹肌有8塊」、「離譜~離譜~國昌寶寶真的好離譜」、「國昌寶貝下車囉~」等歌詞。

還有網友發揮台灣人的「諧音魂」，輸入發音與中國國家主席習近平名字接近的「靜屏」2字，成功讓大量中國抖音主播喊出「近平噓，別說話」、「抓住你囉近平」、「近平、過來、坐下」、「近平寶寶好帥~人見又人愛」等內容。然而，「靜屏」這個名字被抖音平台判定為「中國網路平台禁用語」，因此將這些直播間強制關閉。

目睹台灣網友不惜花錢課金，也要惡搞中國抖音直播主的行徑，讓不少中國網友氣得牙癢癢，在中國各大社群平台發文怒轟。而台灣網友除了持續進行發揮創意課金、測試中國文字獄的「底線」有哪些，還在其他社群分享各種剪輯成過的二創版本，令眾人笑說這些直播主快要被台灣人玩壞，還向平台請願，希望永久封鎖台灣人觀看中國抖音。

相關新聞請見：

這也管？「翠」字被疑暗諷「習習卒」 在微博遭全面封殺

與習近平撞臉！中國歌唱家怨被抖音狂封鎖 全因「長相違規」

中國手遊《原神》玩家取名「刃沂坪」 系統判定暗殺習近平封殺帳號

這也禁？ 中國手遊《戀與深空》玩家爆料 習近平弟弟「習遠平」是敏感詞

有許多台灣網友注意到，「國昌哥哥」似乎特別受到不少中國抖音直播主的歡迎，輸入該名字大多都會被直播主唱出來。（圖擷取自中國抖音、資料照，本報合成）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法