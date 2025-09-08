為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    韓裔母殺2子女塞行李箱4年 紐西蘭法院開庭：須考量她的精神狀態

    紐西蘭「行李箱藏屍案」被告李河景（Hakyung Lee），週一（8日）於奧克蘭高等法院出庭。她被控於2018年謀殺自己6歲與8歲的2名子女，並將屍體藏於行李箱長達4年。（美聯社）

    紐西蘭「行李箱藏屍案」被告李河景（Hakyung Lee），週一（8日）於奧克蘭高等法院出庭。她被控於2018年謀殺自己6歲與8歲的2名子女，並將屍體藏於行李箱長達4年。（美聯社）

    2025/09/08 18:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，轟動一時的紐西蘭「行李箱藏屍案」，8日於奧克蘭高等法院（High Court in Auckland）正式開庭審理。韓裔紐西蘭籍女子李河景（Hakyung Lee，譯音）被控於2018年謀殺自己年僅6歲與8歲的2名親生子女，並將屍體藏於行李箱長達4年。主審法官已向陪審團暗示，被告在犯案時的精神狀態，將可能成為本案的審理核心。

    這起駭人聽聞的案件，是在2022年8月被意外揭發。當時因李河景拖欠奧克蘭一處儲藏設施租金，其租用的儲物櫃物品依規定被清空並上網拍賣。一戶購買了這批物品的家庭，在打開其中2個行李箱後，驚恐發現2名兒童屍體。調查顯示，2名兒童據信已在4年前、即2018年6月遇害。

    潛逃南韓改名 最終引渡受審

    警方查出，身為紐西蘭公民的李河景，據信在2名子女遇害後不久，便於2018年潛逃至出生地南韓，並將原名李智恩（Ji Eun Lee，譯音）改為現名。在紐西蘭提出正式請求後，她於2022年9月在南韓被捕，並在2個月後被引渡回紐西蘭面臨審判。南韓司法部當時曾表示，已向紐西蘭提供了此案的「重要證據」。

    8日的庭審上，李河景選擇自行辯護，但有2名律師在旁待命提供協助。當被問及是否認罪，她並未透過翻譯發言，僅是以搖頭回應，法官范寧（Justice Geoffrey Venning）因此代她進行無罪答辯。

    范寧在庭上告訴陪審團，他們很可能會被要求考量李河景在被指控的犯案期間，其精神是否健全。根據紐西蘭廣播電台（RNZ）報導，2名幼童的確切死因至今不明，但法醫在他們體內檢測出原本開立給李河景的處方安眠藥。

