沖繩鬧區飯店驚傳持刀砍人 1男心肺停止、嫌犯被捕
沖繩那霸市今（8）日下午傳出，一間位在觀光熱區國際通中央的飯店發生砍人事件。（圖擷取自X平台@US1460B）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩那霸市今（8）日下午傳出，一間位在觀光熱區國際通中央的飯店發生砍人事件。警方透露，一名40多歲男子遭人持菜刀砍傷，當場失去呼吸心跳，已被緊急送醫搶救，嫌犯則被當場逮捕，目前正在調查事發經過。
綜合日媒報導，日本今日當地時間下午17點（台灣時間16點）左右，位於那霸市國際通中心區域的「那霸日航城市飯店」（ホテルJALシティ 那覇），工作人員向警消通報，一名40多歲男子在飯店8樓遭人持菜刀砍傷，由於男子當場失去呼吸心跳、全身是血，緊急送上救護車載往醫院急救，但目前情況不明。
請繼續往下閱讀...
警方獲報趕抵現場後，以涉嫌謀殺未遂等罪名逮捕嫌犯，目前正在釐清事發經過與嫌犯的動機。另據報導指出，這間飯店位置在那霸市國際的中央，附近有不少餐廳、伴手禮等店鋪，事發時有不少觀光客與當地居民路過。
沖縄 那覇— （｡ • ̀ω•｡）どや顔でイヤァオ!! （@US1460B） September 8, 2025
ホテルで男性が刺され心肺停止
事件現場
ホテルJALシティ 那覇
4.2★（3719）4 つ星ホテル
〒900-0013
沖縄県那覇市牧志１丁目３−７０https://t.co/HkwFYUpVg3 https://t.co/D6DqieyrOY pic.twitter.com/dP887YcdUV
熱門賽事、球星動態不漏接