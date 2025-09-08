耶路撒冷恐攻驚見「平民英雄」！ 與警衛聯手擊斃2巴勒斯坦槍手

以色列耶路撒冷8日上午上班尖峰時刻，爆發重大公車槍擊案，造成至少4死15傷。圖為以色列警方與急救人員封鎖現場，在彈痕累累的公車旁展開調查。（美聯社）

2025/09/08 17:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列耶路撒冷8日上午發生的公車站恐怖攻擊，死亡人數已攀升至5人。根據以色列警方的最新案情說明，2名來自約旦河西岸的巴勒斯坦槍手，是在駕車抵達現場後，直接朝人群掃射。而在此次攻擊中，一名在場的安全官員與一名平民當即拔槍還擊，成功將攻擊者擊斃，其英勇行為成為阻止傷亡擴大的關鍵。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）雖未直接承認犯案，卻發表聲明盛讚此次攻擊為「英雄行動」。哈瑪斯在聲明中稱：「我們申明，此次行動是對佔領者罪行、以及其對我們人民發動的滅絕戰爭的自然回應。」該組織更藉此呼籲約旦河西岸的巴勒斯坦人，「升高與佔領者及其屯墾者的對抗」。

這起近一年來以色列最致命的槍擊案，發生在耶路撒冷北部拉莫特（Ramot）交通樞紐的上班尖峰時刻。根據CNN引述警方說法，2名攻擊者是駕車抵達後，便持槍朝公車站的候車民眾掃射。醫護急救單位「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，死者包含一名50多歲的男子與3名30多歲的男子，另有多人受傷送醫。

加薩戰爭外溢效應

報導指出，持續近2年的加薩戰爭，已引爆以色列及其佔領的約旦河西岸暴力事件激增。巴勒斯坦武裝份子持續在以色列與西岸地區發動攻擊，而以色列屯墾區民眾對巴勒斯坦人的暴力事件也同步上升。此次攻擊前，以色列最近一次的致命大規模槍擊案，發生在2024年10月，當時兩名巴勒斯坦槍手在特拉維夫地區，對一處輕軌車站開火，造成7人死亡。

