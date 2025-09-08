法國總理白胡「豪賭式表決」登場 恐成馬克宏任內「第6個下台總理」

法國總理白胡今恐遭國會罷黜，馬克宏陷「任命第6位總理或解散國會」兩難。（美聯社資料照）

2025/09/08 16:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，僅上任9個月的法國總理白胡（Francois Bayrou），預計將於週一（8日）在國會的信任投票中失利而被迫下台，此舉將使法國陷入新的政治不確定性，並讓總統馬克宏（Emmanuel Macron）面臨其任內最痛苦的政治兩難。

為打破其高達近440億歐元（約新台幣1.59兆）的緊縮預算案，在國會長達數月的僵局，白胡出人意料地對自己的少數派政府發動了一場信任投票。然而，從左到右的所有反對黨都已明確表態將投下反對票，使得他在國民議會577席中取得過半支持的可能性微乎其微。若其下台，他將成為繼去年底僅任職3個月就被罷黜的巴尼耶（Michel Barnier）之後，連續第二位「短命」的法國總理。

請繼續往下閱讀...

馬克宏的痛苦兩難

白胡的必然下台，將把艱難的抉擇，直接拋給了總統馬克宏。他將面臨其總統任內最關鍵的決定之一：是任命其任內的第6位總理，繼續在分裂的國會中尋求妥協；還是孤注一擲，解散國會、發動一場勝負難料的提前選舉。儘管馬克宏因在國際上領導結束烏克蘭戰爭的努力而聲望提升，但他在國內的民調卻慘不忍睹。

根據《費加洛報》的民調，高達64%的法國民眾，希望馬克宏直接辭職，而非任命新總理。另一份民調更顯示，其施政不滿意度已飆升至77%，創下歷史新低。馬克宏上週呼籲各政黨應展現「責任感」以確保國家「穩定」，但法國社會的緊張氣氛正持續升高，左翼團體與工會已分別號召在9月10日與18日發動全國性的大罷工與抗議行動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法