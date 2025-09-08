為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    台灣有賣！ Tomica週年玩具頻傳「夾手」 緊急召回4萬件

    日本玩具品牌多美（Tomy）宣布召回Tomica55週年款玩具。（擷取自Takara Tomy/官網）

    日本玩具品牌多美（Tomy）宣布召回Tomica55週年款玩具。（擷取自Takara Tomy/官網）

    2025/09/08 16:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本玩具大廠多美（TOMY）旗下知名汽車模型系列Tomica迎來55週年，7月推出紀念款玩具「Grand Mall Tomica 大廈」，在日本、台灣及東南亞等地同步販售。不過，近日卻驚傳發生多起兒童遭夾手事故，官方緊急宣布召回約4萬件商品。

    綜合日媒報導，由於8月期間陸續發生兩起兒童手指遭「螺旋電梯」卡住的事件，另有問卷調查顯示12起類似夾傷案例，多美因此決定回收「Grand Mall Tomica Building（Tomica 55週年紀念特別版）」。

    該款玩具以購物中心為概念，設有停車場、電梯與軌道等場景，可搭配Tomica小車遊玩，售價為9350日圓（約新台幣1929元）。今年7月19日上市後，在日本、台灣、香港、菲律賓、新加坡、馬來西亞及泰國等地販售。

    實際案例包括8月15日於東京「Tomica博覽會」中，一名3歲女童將手指伸入旋轉部位時遭夾傷，所幸約10天即可痊癒；同日另一名3歲男童也因手指被夾造成內出血，但未就醫已完全康復。事故多與孩童試圖從中央「螺旋電梯」部位取出小車有關。

