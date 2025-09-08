華爾街日報：中國高調展現與俄朝關係 但仍非真正盟友

習近平（中）、普廷（左二）和金正恩（右二）本月3日在北京共同參加閱兵。（路透）

2025/09/08 15:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國日前藉由二次世界大戰終戰週年的閱兵儀式，高調展現與北韓、俄羅斯的同盟關係。然而，《華爾街日報》8日分析，儘管習近平不再僅是謹慎地支持這兩個「流氓鄰國」，而是炫耀北京與莫斯科和平壤日益加深的聯繫，但這層關係仍未達到軍事或政治聯盟的程度，無法將其意志強加於世界上最富有、人口最多的歐亞大陸。

據報導，北京清華大學國際關係學系系主任唐曉陽表示，中國對與俄朝兩國的合作非常謹慎。與西方所描述的盟友關係不同，中國並非同屬一個陣營。中國對戰爭和安全問題的看法與俄朝截然不同。他特別指出，中國已40多年沒有打過仗，現在想要的是邊境穩定。

然而，西方外交官和中國觀察家表示，北京與其次要夥伴國之間的「期望差距」正在明顯縮小。這些矛盾能以多快、在多大程度上得到彌合，將決定川普總統顛覆華府在亞洲和歐洲的同盟網路後正在形成的國際體系的形態。

卡內基國際和平基金會中國智庫研究員趙通表示，中國愈來愈不願被視為所謂「動盪軸心」的一部分。受美中競爭加劇推動，中國希望表明的是，與美國疏遠盟友相反，中國更有能力團結盟友，「在美國國際信譽受損之際，中國看到展現自身領導地位的機會」。

北京大學國際關係學院教授王棟表示，中俄兩國對新國際秩序的運作方式有著非常強烈的共識，都認為美國霸權正在終結。

然而，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯補充道，這種關係仍有明顯的限制，「中俄都不想捲入對方的重大衝突。如果我們與美國在台灣問題上發生重大衝突，我認為俄羅斯不會伸出援手」。他形容中俄關係是，「我們是好朋友、好夥伴，但僅此而已。我們永遠不會成為盟友」。

