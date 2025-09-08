為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    韓公民被拘事件 川普稱不會殃及美韓關係

    美國移民暨海關執法局（ICE）探員上週對南韓現代汽車位於喬治亞州的工地發動突襲，逮捕了數百名疑似非法工作的勞工，南韓政府證實其中逾300人為其公民。（美聯社資料照）

    2025/09/08 16:39

    〔中央社〕美國總統川普今天表示，儘管近日在喬治亞州的移民掃蕩行動中約有300名韓國人被拘留，美國與韓國保持著「非常好」（great）的關係。他同時指出，美國需要外國人士前來協助培訓美國工人，特別是在電池、造船等產業。

    根據韓聯社英文新聞，川普還呼籲外國企業要「合法地」把「聰明的人才」帶到美國來製造產品，並強調其政府會讓這些人能夠「迅速且合法地」進入美國。

    美國國土安全部4日搜索位於喬治亞州布來安郡（Bryan County）的韓國現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG Energy Solution）合資建設的電動車電池廠工地並逮捕475名工人，當中大多數是韓國公民。

    這次搜索是國土安全部對單一地點所發動的最大規模執法。美國移民當局表示，被拘捕人員涉嫌在美非法工作或居留。

    當被問及這次掃蕩是否讓美韓關係「緊張」時，川普在紐約觀看美網男單決賽後對記者回應說：「不，我們和韓國的關係非常好，真的非常好。我們才剛和韓國達成一項貿易協議。」

    川普指出，美國需要引進「部分」外國人來協助培訓美國工人。

    他說：「當我們在製造電池時…如果現在國內沒有相關專業人才，也許我們應該開放一些人進來，幫助我們的工人學習，讓他們能掌握這些複雜的技術，無論是電池製造、電腦製造，還是造船。」

    「我們有很多產業已經消失了，而我們必須重新培養人才。而培養的方法，就是引進那些內行的人，讓他們在這裡暫時停留，幫助我們。」他說，「所以我會來研究這件事。」

    外界解讀，川普似乎在釋放訊號，願意研究協助韓國高技術人才在美國取得穩定合法身分的方式。

