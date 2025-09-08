川普重返白宮 引爆美國LGBTQI+族群出走潮

去年6月下旬的紐約彩虹驕傲遊行。（法新社）

2025/09/08 15:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》7日報導，自川普重返白宮以來，美國各地的反同性戀言論、反跨性別行政命令與日俱增，還有600多項針對LGBTQI+（女同志、男同志、雙性戀、跨性別、疑性戀／酷兒、雙性人等）族群權利的法案進行中，導致美國LGBTQI+族群諮詢移居加拿大的人數激增。

據報導，致力於幫助LGBTQI+族群逃離暴力和迫害的北美慈善機構「彩虹鐵路」（Rainbow Railroad）的紐金特（Latoya Nugent）表示：「美國現在發生太多事情，其中​​很多都令人恐懼。」今年前8個月，該機構接到4197通來自美國居民的電話，與去年同期相比激增760％。紐金特說，絕大多數尋求幫助的人都希望獲得移民支援，很多人的心聲都是：「我想離開美國，因為我害怕住在這裡。」

「彩虹鐵路」通常每年接到來自世界各地的約1.2萬通電話，但從去年11月開始，電話就變得非常繁忙，川普連任後的24小時內就接到超過1100通電話。紐金特語帶諷刺地表示：「美國頭一遭成為最多人們尋求幫助的國家。」這股趨勢似乎在​​今年還會持續下去。紐金特質言，考量當前的政治氣氛，以及針對LGBTQI+族群的新政策和法律環境，相當多人表示，他們擔心自己可能遭遇的危險。

自今年重返白宮以來，川普對該族群進行前所未有的攻擊，包括宣布美國只承認兩性；對多元化、公平和包容性（DEI）措施趕盡殺絕；以及簽署行政命令，試圖將跨性別者排除在美國軍隊之外，限制他們參與體育運動，並限制19歲以下人士的性別轉換程序。

美國倡議組織Glaad稱，川普上任後的頭100天，LGBTQI+族群至少255次成為攻擊目標，包括政策轉變及言論攻擊。

