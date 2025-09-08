為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    石破茂請辭 菅義偉、小泉進次郎「最後會談」成關鍵

    2025/09/08 14:55

    〔中央社〕日本首相石破茂7日晚間宣布辭去自民黨總裁（黨主席）。他原本始終表現出強烈的續任意願，但最終在6日晚間副總裁菅義偉與農林水產大臣小泉進次郎會談後，才動心轉念，表示「明天將召開記者會（宣布辭職）」。

    朝日新聞、產經新聞報導，根據自民黨內部人士透露，菅義偉與小泉6日晚間一起前往首相官邸，菅義偉停留約30分鐘後先行離開，小泉則留下約1個半小時，持續與石破茂協商。

    據知菅義偉與小泉基於「不能讓黨內分裂」，勸說石破茂自行請辭。值得一提的是，菅義偉4年前辭去首相時，小泉也勸他放棄參加自民黨總裁選舉，菅義偉當時聽勸接受了。

    參議院慘敗後，自民黨內要求石破茂承擔責任的聲浪不斷高漲，但他依舊不斷尋找突破口。據稱石破茂對身邊人士說，「好不容易來到這裡，總裁選舉我參加過5次了啊」，不想輕易放棄5次參選才終於登上的位置。

    石破茂7日晚間辭職時表示，「因為日美關稅談判告一段落，現在是辭職的適當時機」，並稱「要把道路讓給後進」，然而他直到最後仍表現出強烈留任意圖，甚至考慮過強硬方案，想在「提前舉行總裁選舉」同時，立即解散眾院發動大選，但被資深議員警告「若強行將會遭除名」，令他大受震驚。

    自民黨2日決定，8日將由國會議員和地方黨部提交意見書、決定是否提前舉行總裁選舉，只要172份就會啟動提前選舉，而根據事前民調，表態支持選舉的已經有151份。有議員甚至透露，贊成意見書可能會達到200份，遠超過半，屆時石破茂如同被「罷免」，會落入很難堪的境地。

    石破茂被逼入絕境。在苦苦尋找續任機會的5天當中，他似乎漸漸意識到自身處境，對周邊人士感嘆，「辭掉或許比較輕鬆啊」。

    日本電視台報導，一名自民黨幹部轉述，他曾在6日上午接到石破茂的電話，詢問「參議院大概有多少人會贊成？」，關切意見書進展。

    石破茂周遭人士透露，石破茂一度認為，即使意見書過半，如果只是勉強高於門檻，他仍會考慮再次挑戰總裁選舉。真正讓他改變心意的是6日晚間與菅義偉和小泉的那場會面。周遭人士稱，菅義偉迫使石破茂做出決定，並勸他不要再次參選總裁。

    若是讓國會議員交出具名的意見書，等於讓他們強行簽下「要求總裁退任的簽名」，將導致自民黨內部分裂。終於聽勸的石破茂，選擇在提交意見書前的最後關頭請辭。

    圖
    圖
