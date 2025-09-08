為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐時分析：川普「粗暴外交」適得其反 一手將關鍵盟友印度推向中國

    印度總理莫迪（中）1日在天津上海合作組織峰會上，主動將俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）的手拉在一起，大秀「三巨頭」團結。（路透）

    印度總理莫迪（中）1日在天津上海合作組織峰會上，主動將俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）的手拉在一起，大秀「三巨頭」團結。（路透）

    2025/09/08 14:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約時報》7日分析報導，美國總統川普正以其粗暴的外交手段，引發意想不到的後果，甚至可能一手將全球最大的民主國家、華盛頓極力拉攏用以制衡北京的關鍵潛在盟友印度，直接推入中國的陣營。川普本人5日更罕見地在社群平台發文配上一張中、俄、印三國領導人合照，哀嘆「看來我們已經眼睜睜地看著印度和俄羅斯，投入了那個最深不可測、最陰暗的中國的懷抱」。

    介入印巴衝突惹怒新德里

    評論指出，儘管美印關係的深化，是歷屆美國總統努力的成果，但此一趨勢在川普任內發生了逆轉，且很大程度上源於其自身行為。川普為尋求獲得諾貝爾和平獎，竟公開聲稱是他「解決」了印度與巴基斯坦之間的軍事衝突，此舉嚴重觸犯了印度政壇的禁忌——絕不容許外部勢力介入新德里與伊斯蘭堡之間的微妙關係，因而徹底激怒了印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府。

    懲罰性關稅雪上加霜

    雪上加霜的是，川普隨後更對印度加徵了高額的懲罰性關稅，部分理由是為了懲罰印度向俄羅斯購買石油。然而，此舉在印度看來極不公平，因為中國向俄羅斯進口的石油更多，川普卻並未對北京施加同等關稅，顯然是出於對中國強大貿易反制能力的忌憚。約翰·霍普金斯大學教授約懷特（Joshua T. White）警告：「川普總統喜歡把盟友逼到牆角，即便他成功對莫迪總理施展這種手段，也會給美印關係留下持久創傷。」

    《紐時》指出，川普將其在紐約房地產界學到的強硬談判策略，全面應用於國際外交，雖然讓部分國家急於向白宮獻上厚禮，但對另一些國家施壓的舉措，卻明顯適得其反，反而將潛在的盟友推向了中國的懷抱。上週在中國舉行的峰會上，七年來首次訪中的莫迪，與俄羅斯總統普廷及中國國家主席習近平握手言歡的畫面，便是一個最強而有力的證據。

    加速中俄印等國聚合

    評論認為，華府當前的失序，以及川普對傳統盟邦網絡的破壞，已讓北京看到重塑國際秩序的獨特機會。這種最初由中俄啟動，旨在創造西方全球領導地位替代品的脆弱夥伴關係，正因川普的行為而加速吸納了印度、土耳其、越南、巴西與南非等原本親美的國家。前拜登政府官員坎貝爾（Kurt M. Campbell）與蘇利文（Jake Sullivan）便警告，美國最終可能將印度直接推入對手的懷抱。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播