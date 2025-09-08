紐時分析：川普「粗暴外交」適得其反 一手將關鍵盟友印度推向中國

印度總理莫迪（中）1日在天津上海合作組織峰會上，主動將俄羅斯總統普廷（左）與中國國家主席習近平（右）的手拉在一起，大秀「三巨頭」團結。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約時報》7日分析報導，美國總統川普正以其粗暴的外交手段，引發意想不到的後果，甚至可能一手將全球最大的民主國家、華盛頓極力拉攏用以制衡北京的關鍵潛在盟友印度，直接推入中國的陣營。川普本人5日更罕見地在社群平台發文配上一張中、俄、印三國領導人合照，哀嘆「看來我們已經眼睜睜地看著印度和俄羅斯，投入了那個最深不可測、最陰暗的中國的懷抱」。

介入印巴衝突惹怒新德里

評論指出，儘管美印關係的深化，是歷屆美國總統努力的成果，但此一趨勢在川普任內發生了逆轉，且很大程度上源於其自身行為。川普為尋求獲得諾貝爾和平獎，竟公開聲稱是他「解決」了印度與巴基斯坦之間的軍事衝突，此舉嚴重觸犯了印度政壇的禁忌——絕不容許外部勢力介入新德里與伊斯蘭堡之間的微妙關係，因而徹底激怒了印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府。

懲罰性關稅雪上加霜

雪上加霜的是，川普隨後更對印度加徵了高額的懲罰性關稅，部分理由是為了懲罰印度向俄羅斯購買石油。然而，此舉在印度看來極不公平，因為中國向俄羅斯進口的石油更多，川普卻並未對北京施加同等關稅，顯然是出於對中國強大貿易反制能力的忌憚。約翰·霍普金斯大學教授約懷特（Joshua T. White）警告：「川普總統喜歡把盟友逼到牆角，即便他成功對莫迪總理施展這種手段，也會給美印關係留下持久創傷。」

《紐時》指出，川普將其在紐約房地產界學到的強硬談判策略，全面應用於國際外交，雖然讓部分國家急於向白宮獻上厚禮，但對另一些國家施壓的舉措，卻明顯適得其反，反而將潛在的盟友推向了中國的懷抱。上週在中國舉行的峰會上，七年來首次訪中的莫迪，與俄羅斯總統普廷及中國國家主席習近平握手言歡的畫面，便是一個最強而有力的證據。

加速中俄印等國聚合

評論認為，華府當前的失序，以及川普對傳統盟邦網絡的破壞，已讓北京看到重塑國際秩序的獨特機會。這種最初由中俄啟動，旨在創造西方全球領導地位替代品的脆弱夥伴關係，正因川普的行為而加速吸納了印度、土耳其、越南、巴西與南非等原本親美的國家。前拜登政府官員坎貝爾（Kurt M. Campbell）與蘇利文（Jake Sullivan）便警告，美國最終可能將印度直接推入對手的懷抱。

