悲！護理師路過車禍現場幫忙救人 崩潰發現「死者是男友」

2025/09/08 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕泰國大城府驚傳一起令人鼻酸的車禍悲劇，一名年輕女護理師下班途中經過事故現場，出於專業本能停車協助，卻意外發現駕駛竟是她的男友，當場崩潰大哭。

綜合泰媒報導，6日凌晨12時45分，大城府瓦通（Wat Tum）地區通瑪康永（Makham Yong）路口發生嚴重車禍，一輛白色休旅車頭全毀，駕駛受困車內，救援人員獲報到場，緊急出動切割設備才將人救出。

就在救援行動展開時，碰巧有名女護理師駕車路過，立即停下協助，卻在確認車輛與駕駛後，驚覺竟是自己的男朋友，當場崩潰痛哭。據悉，兩人同在大城醫院工作，當晚男友比她早5分鐘離開醫院開車返家，途中不幸遇上這場車禍。

護理師表示，當時她並未認出車輛是男友所有，純粹因職業責任而上前協助。男方當場被宣告死亡，她仍一路陪同上救援車，並持續進行心肺復甦，但仍無法挽回愛人性命。

事故原因仍待調查。目擊者指出，該路段彎多路窄，過去已發生多起事故，加上事發當晚天候不佳、大雨影響視線，可能成為肇事因素之一。

