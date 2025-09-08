為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    悲！護理師路過車禍現場幫忙救人 崩潰發現「死者是男友」

    泰國一名護理師下班路過車禍現場，悲痛發現駕駛竟是自己男友。（擷取自สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา/FB）

    泰國一名護理師下班路過車禍現場，悲痛發現駕駛竟是自己男友。（擷取自สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา/FB）

    2025/09/08 14:58

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國大城府驚傳一起令人鼻酸的車禍悲劇，一名年輕女護理師下班途中經過事故現場，出於專業本能停車協助，卻意外發現駕駛竟是她的男友，當場崩潰大哭。

    綜合泰媒報導，6日凌晨12時45分，大城府瓦通（Wat Tum）地區通瑪康永（Makham Yong）路口發生嚴重車禍，一輛白色休旅車頭全毀，駕駛受困車內，救援人員獲報到場，緊急出動切割設備才將人救出。

    就在救援行動展開時，碰巧有名女護理師駕車路過，立即停下協助，卻在確認車輛與駕駛後，驚覺竟是自己的男朋友，當場崩潰痛哭。據悉，兩人同在大城醫院工作，當晚男友比她早5分鐘離開醫院開車返家，途中不幸遇上這場車禍。

    護理師表示，當時她並未認出車輛是男友所有，純粹因職業責任而上前協助。男方當場被宣告死亡，她仍一路陪同上救援車，並持續進行心肺復甦，但仍無法挽回愛人性命。

    事故原因仍待調查。目擊者指出，該路段彎多路窄，過去已發生多起事故，加上事發當晚天候不佳、大雨影響視線，可能成為肇事因素之一。

