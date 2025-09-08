中國網紅嗆「攻台槍響」捐4億 遭網斥賺愛國流量：演的太裸露

中國網紅張雪峰近日宣稱，若解放軍攻台，他將捐出1億元人民幣；且「槍聲打響那天」至少捐5000萬元人民幣。（圖擷自微博）

2025/09/08 14:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名網紅近日宣稱，若解放軍攻台，他「最起碼」將捐1億元人民幣（約新台幣4.27億元），並稱「槍聲打響那一天」至少捐5000萬元人民幣（約新台幣2.13億元）。相關言論引發爭議，有中國網民批評他「賺取愛國流量」、鼓動戰爭；也有網民支持其「愛國」立場、大讚「三觀正」。

網路流傳張雪峰在公司內部講話的影片顯示，張雪峰稱：「槍聲打響那一天，我他X的至少捐5000萬，我公司帳上永遠有這個錢。他X的打那天，老子直接打（匯款）5000萬進去，整體最起碼捐他X1個億。」

請繼續往下閱讀...

他還說：「就他X的祖國統一，我們這一代人一定能成功，我始終堅信。」

張雪峰上述言論曝光後，引發不少中國網民批評。有網民說：「九三閱兵是守護和平，張雪峰作為公眾人物，公開發表好戰言論，實在令人懷疑，他這麼做究竟是愛國使然，還是為了吃愛國流量？」

也有網民抨擊，張雪峰做「愛國生意」，挑最能戳民族情緒的話題，製造爭議；給承諾加上極端前提，比如「槍響才捐」，既不用真的兌現，還能「博眼球」。

中國作家李承鵬在社群媒體痛斥：「洪水你不捐，地震你不捐，貧困交加者你不捐，打自己同胞，張導師突然『打了雞血似的』要捐5千萬，演的也太裸露了吧。」

但有部分中國網民選擇力挺張雪峰「愛國」、「支持祖國統一」的立場，稱讚他「三觀正」。張雪峰後來在直播中承認被相關部門提醒注意言論影響，但堅稱「說了就會做到」。

41歲的張雪峰是中國黑龍江人，畢業於鄭州大學，起初是一名普通的升學輔導講師；2016年因一段題為「7分鐘全面解讀34所985考研名校」影片，憑藉通俗且誇張的表達方式，吸引大量轉發，令張雪峰搖身一變成為知名升學網紅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法