競逐自民黨新總裁選舉 茂木敏充率先表態

自民黨前幹事長茂木敏充今天搶頭香，率先表明將參選新總裁。（法新社）

2025/09/08 14:17

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本自民黨將在明天確定新總裁的選舉方式和日期。日媒報導，目前傾向採取包含黨員投票在內的「全規式」進行，投票日可望定於10月4日。另一方面，前幹事長茂木敏充今天搶頭香，率先表明將參選，官房長官林芳正也有參選意願。

石破昨天召開記者會宣布辭去自民黨總裁職務，並表示不再參選。自民黨今天召開臨時幹部會議，總裁石破茂在會中再次向幹部表達辭意。幹事長森山裕表示，將與總務會討論關於新總裁的選舉方式，總裁選舉管理委員會也將開會檢討日程，最快將於9日確定。

時事通信報導指出，投票方式傾向於黨員可參與投票的全規式，日期可能落在下月4日。

自民黨總裁選舉方式可分為全規式和簡易式。全規式的國會議員共295票加上黨員票295票，共590票。簡易式則是國會議員295票加上地方票141票（47個都道府縣地方黨部各3票），共436票。由於全規式的黨員票是由黨員參與投票後，再以一定的公式進行票數換算，較花時間，選舉期間至少需要12天。

雖然選舉方式和日程尚未確定，不過茂木今天透過社群平台X表態將參選下屆總裁。茂木當選11次，曾任外相和經濟產業相，以及黨幹事長，他認為自己的黨和政府歷練完整，對於參選總裁須有20名議員推薦，茂木表示很有把握。茂木在去年也參與總裁選舉，在9人參選人中拿下第6名，議員票僅拿到34張。

共同社今天也報導，林芳正在石破宣布辭職後，已確定出馬角逐。他今天被問及此事時表示，會與上次共同奮戰的夥伴商量，並未否認參選意願。林芳正在去年的總裁選舉在9人參選人中拿下第4名，議員票拿到38張。

至於最被看好的前政調會長高市早苗和農林水產相小泉進次郎，至今尚未有明確表態。

