為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    競逐自民黨新總裁選舉 茂木敏充率先表態

    自民黨前幹事長茂木敏充今天搶頭香，率先表明將參選新總裁。（法新社）

    自民黨前幹事長茂木敏充今天搶頭香，率先表明將參選新總裁。（法新社）

    2025/09/08 14:17

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本自民黨將在明天確定新總裁的選舉方式和日期。日媒報導，目前傾向採取包含黨員投票在內的「全規式」進行，投票日可望定於10月4日。另一方面，前幹事長茂木敏充今天搶頭香，率先表明將參選，官房長官林芳正也有參選意願。

    石破昨天召開記者會宣布辭去自民黨總裁職務，並表示不再參選。自民黨今天召開臨時幹部會議，總裁石破茂在會中再次向幹部表達辭意。幹事長森山裕表示，將與總務會討論關於新總裁的選舉方式，總裁選舉管理委員會也將開會檢討日程，最快將於9日確定。

    時事通信報導指出，投票方式傾向於黨員可參與投票的全規式，日期可能落在下月4日。

    自民黨總裁選舉方式可分為全規式和簡易式。全規式的國會議員共295票加上黨員票295票，共590票。簡易式則是國會議員295票加上地方票141票（47個都道府縣地方黨部各3票），共436票。由於全規式的黨員票是由黨員參與投票後，再以一定的公式進行票數換算，較花時間，選舉期間至少需要12天。

    雖然選舉方式和日程尚未確定，不過茂木今天透過社群平台X表態將參選下屆總裁。茂木當選11次，曾任外相和經濟產業相，以及黨幹事長，他認為自己的黨和政府歷練完整，對於參選總裁須有20名議員推薦，茂木表示很有把握。茂木在去年也參與總裁選舉，在9人參選人中拿下第6名，議員票僅拿到34張。

    共同社今天也報導，林芳正在石破宣布辭職後，已確定出馬角逐。他今天被問及此事時表示，會與上次共同奮戰的夥伴商量，並未否認參選意願。林芳正在去年的總裁選舉在9人參選人中拿下第4名，議員票拿到38張。

    至於最被看好的前政調會長高市早苗和農林水產相小泉進次郎，至今尚未有明確表態。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播