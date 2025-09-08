暖舉網看哭！新加坡5歲童罹罕病 台男千里捐骨髓+手寫信鼓勵

新加坡女童林子馨去年成功接受一名台灣男子捐贈骨髓。林媽媽說，不少人對捐骨髓有很多誤解，例如以為要開刀，但它和捐血的過程更相似。示意圖，非當事人。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人沈玉琳公開罹患白血病後，骨髓移植等話題成為焦點。新加坡一名罹患罕病的5歲女童，近日公開感謝一名來自台灣的男子，稱其不僅捐贈骨髓，讓她獲得重生，還寄了一封手寫信鼓勵她。

新加坡《聯合早報》報導，女童林子馨去年8月確診罹患罕見的再生障礙性貧血（aplastic anaemia），骨髓不能產生足夠的新細胞補充血液細胞。醫師建議她在3個月內接受骨髓移植。

親人骨髓配對成功機率是最高的，不料，林子馨的父母和哥哥經檢測，都不適合捐贈。他們隨後懇請親友接受檢測，並向外界求援。

幸運的是，1個月後就接到好消息，林子馨以2萬分之1的配對概率，成功找到一名來自台灣的骨髓捐獻者。林子馨隨後剃光寶貝長髮，勇敢接受化療，而歷時1小時的手術也很成功。

林子馨的爸媽表示，捐贈者還寄了一封手寫信鼓勵女兒，「經歷這次捐贈過程，才知道生病是多麼辛苦，每次進醫院的你一定更辛苦。很幸運能和你配對成功……祝福你未來能健康長大」。

根據規定，捐贈者與受贈者須等至少2年才能見面，林媽媽說，「我們只知道他是一名30多歲的台灣男子，我們有回信感謝他，並說希望明年能到台灣見他」。

新加坡骨髓捐贈計畫（Bone Marrow Donor Programme，簡稱BMDP）執行長羅志強說，當地目前有12萬8000人登記捐贈骨髓，但在當地找到匹配骨髓的概率只有約3分之1，其餘都來自外國。

新加坡女童林子馨（右）去年成功接受一名台灣男子骨髓捐贈。（翻攝自《聯合早報》）

