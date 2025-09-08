石破茂請辭記者會 東京電視台「臨時停播動畫」轟動日網

鮮少中斷節目、插播國內外中大新聞的的東京電視台，昨（7）日臨時停播動畫，改直播石破茂宣布請辭的記者會，引發日本網友轟動。（圖擷取自@ghoststories222 社群平台「X」）

2025/09/08 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相石破茂昨（7日）宣布辭去自民黨總裁職務，引起日本社會與各國關注。其中，長年被日本網民調侃，除非發生「世界末日」級別的歷史大事，否則鮮少中斷節目的東京電視台（テレ東），昨日臨時停播動畫，改直播石破茂宣布請辭的記者會，消息瞬間在日本社群平台引發轟動。

綜合日媒報導，石破茂7日召開的請辭記者會，日本多家電視台皆做出了不同反應，但最引起大眾關注的，是出了名「堅持自我風格」的東京電視台。報導指出，東京電視台鮮少插播日本國內外的重大新聞，然而石破茂的請辭記者會，竟讓東京電視台臨時停播原時段播出的動畫《龍族拼圖》（パズドラ），並以直播方式播完記者會。

目睹東京電視台罕見舉動的日本網友，紛紛在社群平台分享東京電視台的節目畫面，並掀起熱烈討論，「天災來臨的徵兆？」、「居然不繼續播美食或動畫」、「原來日本首相請辭算是『世界末日』級別？」、「因為是東京電視台，我還以為它仍會照常運作呢！」、「之前北韓朝日本方向發射飛彈，就只它還在播《動物朋友》」。

還有其他網友透露，石破茂請辭記者會期間，富士電視台仍繼續播出動畫《櫻桃小丸子》，並在新聞快訊中報導辭職聲明和記者會發言；至於日本TBS台則同樣播出原定節目，為2025世界女子排球錦標賽（世錦賽），睽違15年進入世錦賽4強的日本女排，迎戰強敵巴西女排，爭取本屆世錦賽銅牌。

據悉，東京電視台由於長期面臨人手不足、經費緊湊等問題，才導致他們有別於其他日本電視台的獨特報導節奏，甚至還日本民眾被關上「最強都市傳說」，意指若讓東京電視台突然中斷節目、播出與其他電視台一樣的新聞，代表此事嚴重性完全不容小覷。

