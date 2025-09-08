以為送「死鱷魚」竟半路復活！ 外送員嚇壞：牠咬爛我鞋子

中國廣州一名外送員，竟僅用一只簡陋的尼龍袋運送活體鱷魚。圖為鱷魚在運送途中「復活」並掙破袋子後，被棄置在路邊的驚悚畫面。（圖翻攝自微博）

2025/09/08 12:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國廣州近日上演一齣荒謬的「活體鱷魚外送」驚魂記。一名外送員接獲訂單，運送一條商家聲稱「已無生命」的鱷魚，未料鱷魚竟在半路「復活」，不僅當街不斷掙扎摔車，更咬爛外送員的拖鞋，嚇得他兩度報警求助。整起事件不僅凸顯了中國外送平台的管理失靈，涉事商家事後的回應，更是令人匪夷所思。

據《廣州日報》報導，這名關姓外送員於4日接獲訂單，將一條鱷魚從荔灣區運往番禺區的餐廳。他表示，商家當時明確告知鱷魚是死的，他才接下這筆運費僅26元人民幣（約新台幣115元）的訂單。不料，在行經減速帶時，顛簸似乎震醒了鱷魚，鱷魚開始在尼龍袋內猛烈翻滾，多次從電動機車踏板上摔落。關先生致電商家，對方不僅未表歉意，竟還建議他「用腳踩住鱷魚」。

由於鱷魚掙扎導致尼龍袋破損，眼見鱷魚的嘴巴與爪子都已露出，關先生驚覺性命受到威脅，決定報警處理。然而，涉事的鱷魚批發部老闆竟對媒體矢口否認，聲稱「我從未說過鱷魚已死」，並表示平時都僅用尼龍袋包裝活鱷魚進行外送，從未出過問題。事實上，根據廣東省明文規定，活體鱷魚的運輸必須使用木箱或鐵籠裝載，該商家顯然已公然違法。

事件曝光後，外送平台回應稱，用戶下單時並未註明貨物類型，而外送員發現是鱷魚後，並未取消訂單，雙方均違反平台規則。最終，在警方調解下，商家因損壞外送員的鞋子並耽誤其工作，賠償了200元人民幣（約新台幣885元）達成和解；平台則表示，後續將會加強對禁止違規運輸貨物的教育宣傳，輕描淡寫地為這場城市鬧劇劃下句點。

