    首頁　>　國際

    不滿3名女員工集體離職 日本概念咖啡廳店長竟持刀砍殺

    日本熊本市概念咖啡廳店長不滿3名女員工集體離職，竟在店內持刀砍傷3人。圖為案發店家宣傳圖。（圖擷自「anipori.kuma」IG）

    2025/09/08 13:00

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本熊本縣熊本市概念咖啡廳（Concept Cafe，以不同世界觀為主題）的31歲店長奈良公明，去年3月不滿3名女職員集體離職，竟在店內持刀砍傷3人，熊本地院今（8日）一審時他已承認殺人未遂等罪嫌。

    《產經新聞》報導，檢方起訴書顯示，去年3月22日上午9時15分許，奈良公明將3名提出離職的女員工叫來店內，隨即拿出事先買好的16公分長刀械，多次狠砍3人臉部、脖頸和腹部，明顯存在殺人意圖。

    3名受害者事後接受1個月至3個月不等的治療，辯護律師則指稱店長因長時間工作導致壓力過大，且犯罪後主動向警方通報．熊本地院今開庭後預計17日做出判決。

    據了解，事發店面名稱為「あにぽり熊本下通り店」，以「犬系女警」為主題，女服務生會戴上狗耳並穿著較為裸露的女警服飾，目前在Google上已顯示永久歇業，店家IG最後更新時間也停留在去年2月左右。

