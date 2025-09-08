為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國女拍片炫耀「第N次帶打火機登機」 竟在艙內點火

    中國一名女子自拍炫耀「第N次把打火機帶上飛機」。（擷取自《川觀新聞》）

    中國一名女子自拍炫耀「第N次把打火機帶上飛機」。（擷取自《川觀新聞》）

    2025/09/08 12:46

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女乘客近日在社交平台上傳影片，炫耀「第N次」把打火機帶上飛機，還在客艙內點火，並標註地點成都天府國際機場，引發議論。該影片連中國網友也批評：「這有什麼好炫耀的，弱智行為。」

    綜合中媒報導，事發約6日晚間9時43分，這名女乘客坐在緊鄰舷窗位置，她放下桌板，拿出一個打火機點燃，透過舷窗可以看到機翼和機場夜景。據其帳號定位顯示是在成都天府國際機場。她自稱從天府國際機場登機起飛，「第N次把打火機帶上飛機。」

    該影片引來媒體報導及爭議後，該名女乘客已刪除影片。

    成都天府國際機場對此表示，符合要求的酒水可以辦理託運，但打火機禁止攜帶，因為打火機屬於易燃易爆物品。如果藏在包內，它屬於隱匿火種，帶上飛機是屬於違法行為；機場人員稱，將轉達相關責任單位核實。

    有中國網友在相關新聞底下留言稱，「抓了嗎？」「生命當兒戲，無知」「不出意外，又是精神病」「機場應該謝謝他，自己監管不到的漏洞」。

    中國一名女子自拍炫耀「第N次把打火機帶上飛機」，還在機艙內點火。（擷取自《川觀新聞》）

    中國一名女子自拍炫耀「第N次把打火機帶上飛機」，還在機艙內點火。（擷取自《川觀新聞》）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播