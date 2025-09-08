中國女拍片炫耀「第N次帶打火機登機」 竟在艙內點火

中國一名女子自拍炫耀「第N次把打火機帶上飛機」。（擷取自《川觀新聞》）

2025/09/08 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女乘客近日在社交平台上傳影片，炫耀「第N次」把打火機帶上飛機，還在客艙內點火，並標註地點成都天府國際機場，引發議論。該影片連中國網友也批評：「這有什麼好炫耀的，弱智行為。」

綜合中媒報導，事發約6日晚間9時43分，這名女乘客坐在緊鄰舷窗位置，她放下桌板，拿出一個打火機點燃，透過舷窗可以看到機翼和機場夜景。據其帳號定位顯示是在成都天府國際機場。她自稱從天府國際機場登機起飛，「第N次把打火機帶上飛機。」

該影片引來媒體報導及爭議後，該名女乘客已刪除影片。

成都天府國際機場對此表示，符合要求的酒水可以辦理託運，但打火機禁止攜帶，因為打火機屬於易燃易爆物品。如果藏在包內，它屬於隱匿火種，帶上飛機是屬於違法行為；機場人員稱，將轉達相關責任單位核實。

有中國網友在相關新聞底下留言稱，「抓了嗎？」「生命當兒戲，無知」「不出意外，又是精神病」「機場應該謝謝他，自己監管不到的漏洞」。

中國一名女子自拍炫耀「第N次把打火機帶上飛機」，還在機艙內點火。（擷取自《川觀新聞》）

