慘！烏克蘭正妹逃難到美國 在輕軌列車上被砍死驚動川普

烏克蘭23歲女孩扎魯茲卡以難民身分進入美國，卻在北卡州搭乘輕軌電車時被流浪漢砍死。（圖節自「lucaveros225」IG）

2025/09/08 12:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕悲慘！烏克蘭23歲正妹扎魯茲卡（Iryna Zarutska）以難民身分進入美國，孰料她8月22日在北卡羅萊納州夏洛特搭乘輕軌電車時，竟遭35歲流浪漢布朗（Decarlos Brown Jr.）活活砍死，隨著警方公布案發影片震驚各界，連美國總統川普也做出回應。

據《紐約郵報》報導，從影片中可以看到，布朗當時坐在扎魯茲卡身後的座位，不知為何突然起身拔出小刀朝她砍去，扎魯茲卡此時正低頭滑手機，完全不知道危險已經來臨。

請繼續往下閱讀...

布朗在砍死扎魯茲卡後，若無其事地拿著滴著血的刀子下車，在車廂地板留下一連串血跡，後續已被逮捕。這起事件引起當地政界對公共交通安全的反思，以及法律是否輕縱前科犯。

據了解，扎魯茲卡自2014年以來已有10次犯罪記錄，並因持械搶劫罪坐牢5年，在2020年9月出獄後過了5個月，又因為在夏洛特住處毆打家人被捕。

美國總統川普7日被媒體詢問到扎魯茲卡命案時，透露自己有看過影片，並且直說這起事件相當可怕（horrible），他會在8日早上進一步了解情況。

流浪漢布朗從扎魯茲卡身後持刀砍殺。（圖擷自@chasethatclout「X」帳號）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法