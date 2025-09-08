為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    對台灣問題「散布謬論」！中國制裁日本參議員石平

    中國外交部今天宣布制裁日本參議員石平，採取多項反制措施。（圖擷自X）

    中國外交部今天宣布制裁日本參議員石平，採取多項反制措施。（圖擷自X）

    2025/09/08 12:25

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部今天（7日）宣布制裁日本參議員石平並採取多項措施。石平是歸化日籍中國人，早年曾受文革迫害，後親身參與中國民主運動並經歷天安門事件；今年7月日本參議院選舉中，石平依比例代表當選。北京指控石平違背一中原則、干涉內政，在台灣、釣魚台列嶼、歷史等問題上「散佈謬論」。

    中國外交部今天宣布，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第5條、第6條、第9條、第15條規定，對石平採取反制措施。

    實際反制措施共有3項，包含凍結石平在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與石平進行有關交易、合作等活動；對石平本人及其直系親屬不予簽發簽證、不准入境，包括香港、澳門。3項措施自今天起施行。

    中國外交部控訴，「石平長期在台灣、釣魚台列嶼、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

    公開資料顯示，63歲的石平出生於中國四川成都，為日本籍政治人物、作家、評論員，現任「日本維新會」黨籍參議院議員。

    石平早年深受文革迫害，1982年開始參加中國民主運動；1989年天安門事件發生後赴日留學；2007年取得日本國籍。石平的言論長期批評中共當局，並在包含台灣議題、港獨藏獨、南京大屠殺、釣魚台列嶼問題上與北京對立。

    2025年2月11日，石平宣布代表日本維新會投入今年7月的參議院選舉。7月20日，以比例代表當選參議院議員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播