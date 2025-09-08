對台灣問題「散布謬論」！中國制裁日本參議員石平

中國外交部今天宣布制裁日本參議員石平，採取多項反制措施。（圖擷自X）

2025/09/08 12:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部今天（7日）宣布制裁日本參議員石平並採取多項措施。石平是歸化日籍中國人，早年曾受文革迫害，後親身參與中國民主運動並經歷天安門事件；今年7月日本參議院選舉中，石平依比例代表當選。北京指控石平違背一中原則、干涉內政，在台灣、釣魚台列嶼、歷史等問題上「散佈謬論」。

中國外交部今天宣布，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第5條、第6條、第9條、第15條規定，對石平採取反制措施。

請繼續往下閱讀...

實際反制措施共有3項，包含凍結石平在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與石平進行有關交易、合作等活動；對石平本人及其直系親屬不予簽發簽證、不准入境，包括香港、澳門。3項措施自今天起施行。

中國外交部控訴，「石平長期在台灣、釣魚台列嶼、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

公開資料顯示，63歲的石平出生於中國四川成都，為日本籍政治人物、作家、評論員，現任「日本維新會」黨籍參議院議員。

石平早年深受文革迫害，1982年開始參加中國民主運動；1989年天安門事件發生後赴日留學；2007年取得日本國籍。石平的言論長期批評中共當局，並在包含台灣議題、港獨藏獨、南京大屠殺、釣魚台列嶼問題上與北京對立。

2025年2月11日，石平宣布代表日本維新會投入今年7月的參議院選舉。7月20日，以比例代表當選參議院議員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法