中國逾千店家收據機失控！狂印羞辱客戶字句

2025/09/08 12:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南、廣西等多地商家的打印機（收據列印機）近日驚傳「失控」，列印出來的收據上全是「沙雕」（罵人用語，形容愚蠢、無腦）等羞辱客戶並催促加值的攻擊字眼。列印機公司解釋，是系統服務器遭惡意攻擊，推送了數百萬條垃圾訊息，波及逾千商家，警方目前正在調查中。

綜合中媒報導，一名黃姓客戶表示，她的帳戶沒有欠費，但列印出來的收據上全是攻擊的話語，詢問「中午打印機」的客服人員，對方告知她，是公司服務器被攻擊了。

「中午打印機」公司5日聲明，事件起因是離職員工帳號未及時清理，密碼外洩所致。該公司內部規定每季更換一次密碼，但因未到更換周期，未能及時發現漏洞，攻擊者利用這個漏洞持續發送海量資訊，導致服務器短時間內嚴重超載。

該公司指出，起初「刪除速度遠跟不上湧入量」，遂切斷第三方推送通道，逐步清理數據庫積壓數據，直至當天晚間10時30分才完全恢復系統。

中國廣西、河南省等多地商家的收據列印機，印出充滿惡意攻擊話語的收據。（擷取自《極目新聞》）

