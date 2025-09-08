彭博評論：中國藉太平洋島國論壇為舞台 上演孤立台灣外交戰

太平洋島國論壇8日在索羅門群島登場，北京施壓要求排除台灣後，美國、中國等21個捐助國及台灣代表都不會獲邀出席。（法新社檔案照）

2025/09/08 10:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《彭博》（Bloomberg）知名亞洲政治專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）的評論指出，8日於索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）登場的年度「太平洋島國論壇」（PIF），表面上雖不見中國官員的身影，實則已成為北京利用其影響力、在外交上孤立台灣的最新舞台。

以「中立」為名的排台戲碼

此次峰會的主辦國索羅門群島，是中國在該地區最親密的安全盟友。其總理馬內列（Jeremiah Manele）日前以「為論壇最大利益著想」為由，做出極具爭議的決定：將排除包括美國、中國與台灣在內的所有外部夥伴國與會。評論直言，此舉看似一視同仁，實質上卻讓北京得以在不親自出席的情況下，繼續其削弱台灣地位的外交戰。

請繼續往下閱讀...

文中指出，台灣自1992年起，便獲准參與此一重要的區域論壇，這對僅有11個邦交國的台灣而言，是極其珍貴的國際舞台。然而，近年在北京的經濟利誘下，台灣在太平洋的友邦已從2019年的6國，雪崩式地銳減至僅剩馬紹爾群島、帛琉與吐瓦魯3國。此次索羅門群島的排外決定，已引發台灣堅定盟友的強烈反彈。吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）已公開威脅，將退出峰會以示抗議，痛批此舉已讓論壇分心，無法處理區域內嚴重的債務、營養不良與貧困等真正急迫的議題。

區域發展淪為地緣政治祭品

評論警告，將太平洋島國拖入大國博弈的權力遊戲，代價是極其高昂的。此一排外決定，意味著這個全球最依賴國際援助的地區之一，將錯失與國際社會直接對話、爭取發展資源的寶貴機會。當中國承諾數十億美元的基礎建設投資時，美國及其盟友澳洲雖亦步亦趨，但許多小國仍因擔憂經濟報復，而不敢違逆北京。

評論最終呼籲，面對日益激烈的地緣政治競爭，太平洋島國自身的團結至關重要，若任由外部利益綁架議程，只會延誤應對自身生存危機的時機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法