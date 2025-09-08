澳洲「毒菇殺人案」！婦人精心策劃「死亡午宴」 毒殺3姻親遭判終身監禁

遭定罪的殺人犯艾琳·帕特森（Erin Patterson）（圖左），8日離開澳洲墨爾本的維多利亞州最高法院。（法新社）

2025/09/08 10:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社報導，轟動全球的澳洲「毒菇殺人案」，8日在維多利亞州最高法院宣判，被控以劇毒「死帽菇」（death cap mushrooms）毒殺三名姻親的婦人艾琳·帕特森（Erin Patterson，下稱艾琳），最終因三項謀殺罪及一項謀殺未遂罪，被判處終身監禁，且必須服刑至少33年才能申請假釋。

主審法官比爾（Justice Christopher Beale）在宣讀判詞時，嚴厲斥責艾琳的罪行涉及了「巨大的背叛」。他對艾琳說：「你的受害者全是你婚姻關係中的親人。不僅如此，正如你在證詞中所承認的，他們多年來都對你和你的孩子很好。」法官指出，艾琳不僅剝奪了三條生命，更讓自己的孩子承受了失去摯愛祖父母的無盡痛苦。

這起駭人聽聞的案件發生在2023年7月。艾琳在她家中，為她已分居丈夫的父母唐與蓋兒·帕特森（Don and Gail Patterson），以及丈夫的阿姨希瑟·威爾金森（Heather Wilkinson）與姨丈伊恩·威爾金森（Ian Wilkinson），準備了一場午宴。她在威靈頓牛排酥皮派中，摻入了她採摘的劇毒死帽菇，最終導致前公婆與阿姨中毒身亡，姨丈伊恩則在醫院搶救數週後倖存。

前夫缺席逃死劫

艾琳已分居的丈夫賽門·帕特森（Simon Patterson）當天也受邀，但因故並未出席，從而逃過一劫。法官比爾表示，他採信倖存者伊恩的證詞，即宴會上賓客們被分配到的是灰色餐盤，而艾琳自己使用的卻是橘褐色餐盤，此舉是為了確保她不會誤食有毒的餐點。

艾琳在庭上始終辯稱，她並不知道採摘來的蘑菇有毒，是不小心將其加入餐點中，但法官最終並未採信其說法。由於此案引發澳洲乃至全球的巨大公眾興趣，維多利亞州最高法院歷史性地首次允許，對宣判過程進行電視現場直播

