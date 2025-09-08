「台灣大蟑螂」大舉入侵東日本！東京住宅區未來恐也淪陷

日本東京街頭，示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本街頭常見的大型黑胸蟑螂與小型德國蟑螂之外，原本在台灣常見的「第三勢力」美洲家蠊，近年正快速在東京繁華街區擴散。專家警告，其驚人的繁殖力與適應能力，恐使東京餐飲店與住宅區面臨更嚴峻的蟑螂危機。

據《FNN》報導，美洲家蠊過去主要分布於沖繩、九州與關西，東日本鮮少出現。害蟲防治專家足立雅指出，美洲家蠊外觀與黑胸蟑螂相似，體型龐大、呈茶褐色，胸甲上帶有白色環狀紋路。其特殊之處在於除交配繁殖外，雌蟑還能透過「單性生殖」自行產卵繁衍後代，數量因此快速倍增。

專家分析，這種蟑螂原本偏好高溫潮濕環境，如今能在東京繁殖，與「溫水洗碗機」普及有關。餐飲店的溫水排入大樓地下儲水槽，使環境全年維持潮濕溫暖，提供絕佳棲息條件。蟑螂再沿著裂縫鑽入天花板，甚至可能從嵌燈縫隙竄入餐廳，造成顧客頭頂驚現大蟑螂的場面。

至於防治問題，美洲家蠊因體型大、食量驚人，常需消耗大量誘餌劑，導致成本高昂，加上部分新型殺蟲劑效果不彰，成為業者頭痛難題。專家表示，目前較有效的方法是「殘留噴霧處理」，在蟑螂活動路線噴灑長效殺蟲劑，讓藥劑附著於體表後逐漸致死。他透露，曾在東京一間餐飲店施作後，一夜間見到超過150隻美洲家蠊死亡的壯觀場景。

專家也提醒，目前東京深夜街頭已能見到美洲家蠊出沒，隨著全球暖化趨勢加劇，未來東京住宅區也可能面臨大規模侵擾，市民應及早了解其特性與防治方法，以免屆時手忙腳亂。

