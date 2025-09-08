中國男質疑小孩校服品質差竟被拘留 維權2年終獲平反但已妻離子散

中國男子質疑小孩的校服品質有問題，竟被行政拘留7天，後續他雖然成功維權，但已妻離子散、出現心理問題並失去工作。中國警察示意圖。（歐新社）

2025/09/08 10:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅省男子鄧建國，2023年12月質疑小孩的校服品質有問題，竟遭警方以「尋釁滋事罪」行政拘留7天，後續他為了洗刷冤屈維權至今，終於在9月2日拿到撤銷處罰決定書，但過程中他已妻離子散、出現心理問題並失去工作，中國網友見狀感嘆不已，直說未來還有誰敢發聲。

從中國微博等網路消息可以看到，鄧建國在2023年12月1日上傳影片點出校服品質不過關，市場監督管理局則於同月7日出示第三方檢測合格報告，但鄧建國眼尖發現校服的含棉量低於國家標準，因此繼續發影片質疑，認為校服應該要被召回。

製作校服的廠商兆春服裝廠，旋即以鄧建國害得公司失去100萬人民幣（約新台幣427萬元）訂單為由報案，甘肅省寧縣公安局在同月13日迅速以「尋釁滋事罪」將鄧建國帶走拘留，因為其所發布的影片傳遞了「不實資訊」。

鄧建國事後透露，他被拘留時度日如年並且一度不吃不喝，想要以絕食的方式為自己喊冤，出來後他仍走不出在拘留所時的陰影，和妻子之間有了隔閡，雙方於2024年1月離婚，小孩則由妻子撫養。

鄧建國表示，他在遭遇這起事件後變得入睡困難、煩躁不安，到醫院看病被醫生診斷為憂鬱症。另外，鄧建國不斷透過各種渠道想要平反，但經常有政府人員來到他的工作場所找人，因此他已在2024年6月離職。

鄧建國對拘留一事訴諸法律後，二審法院終於認定校服品質確實有問題，行政拘留應予以撤銷，但由於已執行完畢，因此無撤銷必要，警方則需支付國賠3237.08人民幣（約新台幣1.38萬元）。

不過，鄧建國爭的就是清白，繼續上訴要求撤銷污點，最後終於由寧縣公安局提供「撤銷行政處罰決定書」。中國網友們看到鄧建國的辛苦維權後議論紛紛，不少人感嘆說真話的代價竟如此之大，鄧建國雖然重獲清白但妻離子散還丟了工作，可以說整個人生都被毀了。

