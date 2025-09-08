為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    剛果爆發「最致命」伊波拉！致死率逾5成 WHO警告病例恐將激增

    剛果再度爆發最致命的「薩伊」伊波拉疫情，前線正苦於人員與個人防護裝備的嚴重短缺。此張2019年的檔案照片，顯示當時在貝尼（Beni）的伊波拉治療中心，身穿完整防護裝備的醫療人員，更凸顯了當前防疫工作的艱鉅挑戰。（美聯社檔案照）

    剛果再度爆發最致命的「薩伊」伊波拉疫情，前線正苦於人員與個人防護裝備的嚴重短缺。此張2019年的檔案照片,顯示當時在貝尼（Beni）的伊波拉治療中心，身穿完整防護裝備的醫療人員，更凸顯了當前防疫工作的艱鉅挑戰。（美聯社檔案照）

    2025/09/08 09:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社報導，非洲剛果民主共和國當局上週宣布，該國南部的開賽省（Kasai province）爆發了新一輪的伊波拉（Ebola）疫情。首都金夏沙的國家生物醫學研究所已證實，此次疫情的病毒為最致命的「薩伊」（Zaire）病毒株，目前已在28名病患中造成15人死亡，致死率超過五成，世界衛生組織（WHO）警告，病例數很可能將持續上升。

    內戰未歇、美援又斷 雪上加霜

    這次疫情爆發的時機，對剛果而言極其嚴峻。該國東部地區正陷入新一輪的激烈戰火，同時，美國的援助削減，已使其本就脆弱的醫療體系更加捉襟見肘。剛果衛生部長坎巴（Samuel-Roger Kamba）坦言，高達53.6%的致死率，顯示了情況的嚴重性，這也是該國第16次爆發伊波拉疫情。

    首例確診為孕婦 居民恐慌逃離

    疫情首位確診個案，是姆韋卡地區（Mweka territory）一名34歲的孕婦，她上月因出現出血熱症狀入院，數小時後便因多重器官衰竭死亡。疫情爆發後，引發當地居民極大恐慌，疫區首席醫療官員米科比博士（Dr. Jean Paul Mikobi）警告，許多居民因害怕被感染而逃離村莊，使得對接觸者的追蹤與監測變得極為困難。

    WHO表示已派遣專家並運送物資支援，然而前線醫療資源仍嚴重匱乏。姆韋卡衛生區負責人布基迪博士（Dr. Amitié Bukidi）坦言，當前最主要挑戰就是「缺乏人員」與「防護裝備短缺」。他補充，各大醫院也迫切需要能處理此次疫情的藥品與特殊設備。為遏止病毒擴散，地方政府已下令關閉學校與市集，實施部分封鎖。

