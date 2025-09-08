為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美德州酒吧驚傳槍響釀1死5傷 兇嫌逃逸中

    美國德州酒吧傳出槍響，導致1人死亡、5人受傷。圖為事發酒吧。（圖擷自Alas Locas臉書）

    2025/09/08 09:32

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓郊區運動酒吧Alas Locas，於當地時間7日凌晨2時30分許驚傳槍響，導致1人死亡、5人受傷，兇嫌目前仍在逃逸中。

    《ABC》報導，德州自由郡（Liberty County）警長辦公室指出，歹徒是在午夜至凌晨2時之間獨自來到酒吧，點了1杯啤酒後靜靜地喝著，大約1個小時都沒有和其他人交談，之後他就走出酒吧掏出手槍，對著在露台上用餐的民眾開火。

    槍手犯案後隨即駕駛白色貨車逃離，警方獲報抵達現場將1名重傷男子以直升機空運送醫，但最終宣告不治，另外5名傷者當中有2人狀況危急。

    警方透露，從現場遺留彈殼來看嫌犯至少開了20槍，目前尚不清楚其作案動機，由於監視器有拍到案發過程，警方正調閱影像希望能掌握槍手身分。

    這是休士頓大都會區酒吧今年第2起嚴重槍擊案，3月23日在休士頓西南部的Latinas運動酒吧傳出槍響，造成6人受傷且其中4人傷勢嚴重，警方後續逮捕委內瑞拉籍25歲男子布里塞諾（Jose Miguel Briceno），另1名嫌犯據信已逃到墨西哥。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

