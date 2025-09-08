為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    不應效仿凶惡敵人！以法院捍衛巴勒斯坦囚犯飲食

    以色列最高法院7日裁定，政府剝奪巴勒斯坦囚犯最低限度飲食。圖為曾遭以色列拘禁，之後被釋放的巴勒斯坦人。（美聯社）

    以色列最高法院7日裁定，政府剝奪巴勒斯坦囚犯最低限度飲食。圖為曾遭以色列拘禁，之後被釋放的巴勒斯坦人。（美聯社）

    2025/09/08 09:49

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列最高法院7日罕見行使戰時法律約束，裁定政府剝奪巴勒斯坦囚犯最低限度飲食，並命令當局增加囚犯伙食數量並改善其質量。最高法院還強調，不應效仿最凶惡的敵人。

    根據美聯社報導，由3名法官組成的合議庭一致裁定，以色列政府有法律義務為巴勒斯坦囚犯提供一日三餐，以確保「基本生存水平」，並命令當局履行該義務。

    另外在1項出人意料的2比1裁決中，法院進一步接受以色列公民權利協會（ACRI）與以色列人權組織Gisha去年提交的請願書，即政府蓄意限制拘留設施中囚犯的食物供應，導致巴勒斯坦人營養不良與飢餓。

    裁決指出「我們談論的不是舒適或奢華生活，而是法律要求的基本生存條件。我們不應效仿我們最凶惡的敵人。」

    自以色列與哈瑪斯戰爭爆發後，巴勒斯坦當局記錄到至少61名巴勒斯坦人在以色列拘留期間死亡。3月1名17歲巴勒斯坦少年在以色列監獄中死亡，醫生稱其很可能死於飢餓。

    負責監管監獄系統的以色列國家安全部長本-格維爾（tamar Ben-Gvir）去年曾誇口稱

    ，他將囚犯的生活條件降至以色列法律規定的最低限度。

    本-格維爾7日還猛烈抨擊法院裁決。他辯稱，加薩地帶的以色列人質無人救助，而以色列最高法院卻為哈瑪斯辯護。他誓言將繼續維持為囚犯提供「法律規定最低條件」的政策。

    ACRI則呼籲當局立即執行裁決。該人權組織在X上發文說，以色列監獄部門把監獄變成酷刑營。

