川普發最後通牒 哈瑪斯：願立即坐上談判桌

美國總統川普週日向哈瑪斯發出「最後警告」，要求其接受自加薩釋放人質的協議。（路透）

2025/09/08 09:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間週日（7日）向巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）發出「最後警告」，要求他們接受自加薩釋放人質的協議；對此哈瑪斯表示，在收到「美方一些旨在達成停火協議的想法」後，已準備好「立即坐上談判桌」。

綜合媒體報導，川普週日在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文指出：「以色列方面已接受我的條件，現在該輪到哈瑪斯接受。我已經警告哈瑪斯不接受會有什麼後果，這是我的最後警告，不會再有下一次！」

川普同天對記者稱，「我認為很快就會就加薩問題達成協議」，但並未透露其他細節。川普還補充，他認為所有人質都會被釋放，無論生死，川普說：「我認為我們會把他們（人質）全部救回來。」

哈瑪斯隨後發出聲明表示：「哈瑪斯運動樂見任何有助於結束對我們人民侵略的倡議，並確認已準備好立即坐上談判桌，討論釋放所有囚犯的事宜。」

作為交換，哈瑪斯要求「明確宣布戰爭結束、（以軍）全面撤出加薩走廊（Gaza Strip），並成立由獨立巴勒斯坦人組成的委員會，立即開始管理加薩走廊」。

以色列《N12 News》週六（6日）報導，川普已向哈瑪斯提出一項新的停火方案。根據報導，協議內容包括哈瑪斯在停火首日釋放仍遭扣押的所有48名人質，交換以色列釋放數以千計被關押的巴勒斯坦囚犯，雙方並將於停火期間協商結束戰爭事宜。

