    以色列防空網被突破！胡塞無人機罕見擊中機場 報復「斬首」行動

    以色列南部的拉蒙國際機場（Ramon International Airport），7日罕見地遭葉門胡塞叛軍的無人機突破防空系統後擊中，造成一人受傷。圖為該機場2019年的資料照片。（路透）

    以色列南部的拉蒙國際機場（Ramon International Airport），7日罕見地遭葉門胡塞叛軍的無人機突破防空系統後擊中，造成一人受傷。圖為該機場2019年的資料照片。（路透）

    2025/09/08 08:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，以色列軍方7日證實，一枚由葉門「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）叛軍發射的無人機，罕見地突破了該國引以為傲的多層防空系統，成功擊中以色列南部的拉蒙機場（Ramon Airport）。此一事件不僅造成一人受傷、航班短暫中斷，更被視為胡塞組織對以色列日前「斬首」其領導人的直接報復，象徵衝突的急劇升級。

    以色列機場管理局表示，這枚從葉門發射的無人機，成功穿透了以色列精密的防禦系統，撞擊了靠近度假城市埃拉特（Eilat）的拉蒙國際機場客運航廈，造成玻璃窗碎裂，一名63歲男子受到輕微彈片傷。

    胡塞軍事發言人薩里准將（Brig. Gen. Yahya Saree）宣稱，該組織共向以色列發射了8枚無人機，並警告以色列的機場「是不安全的，並將持續成為攻擊目標。」以色列軍方則表示，已攔截了另外3枚無人機，但正在調查為何未能將擊中機場的第四枚識別為威脅。

    加薩戰事同步升級

    在本土遭襲的同時，以色列正持續加強對加薩市的攻勢，7日再度夷平了市中心一棟高樓，這是連續第三天有此類建築被摧毀。以軍稱該建築被哈瑪斯（Hamas）用於情報蒐集活動，並持續空投傳單，敦促巴勒斯坦人向南方的指定人道區撤離。

    川普下「最後通牒」 以色列噤聲

    在外交層面，美國總統川普7日透過社群媒體宣稱，以色列已接受他提出的加薩停火條件，並敦促哈瑪斯也照做。川普寫道：「我已警告過哈瑪斯不接受的後果。這是我最後的警告，不會再有下一次！」然而，在川普發出此通牒之際，以色列官方並未立即證實此說法，總理辦公室也未回應置評請求。哈瑪斯方面則表示，收到了美方的「一些想法」，但重申其要求以色列全面撤軍的立場並未改變。

