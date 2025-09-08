史上最大暴龍「斯科蒂」驚現血管！科學家揭開6600萬年前「斷骨重生」之謎

圖為史上最大暴龍「斯科蒂」（Scotty）一根帶有巨大斷裂傷痕的肋骨化石。科學家正是在這處傷口癒合的過程中，發現了深藏其中、保存完好的血管網絡。（圖：J. Mitchell / Scientific Reports）

2025/09/08 08:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日科技》（SciTechDaily）網站報導，一個跨學科研究團隊在一具暴龍（Tyrannosaurus rex）化石中，發現了保存完好的血管。更令人驚奇的是，這些軟組織證據，來自於史上已知最巨大的暴龍標本「斯科蒂」（Scotty）一根曾斷裂並部分癒合的肋骨。這項發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的發現，為我們理解恐龍的生物學提供了前所未有的深刻見解。

「斯科蒂」的化石標本，目前典藏於加拿大的薩克其萬皇家博物館，是迄今發現最完整的暴龍骨骼之一。骨骼上的證據顯示，這頭生活在6600萬年前的巨獸，經歷了艱苦的一生，身上帶有多處可能由打鬥或疾病造成的傷痕。其中一根肋骨上，有著巨大的、在牠死前已部分癒合的骨折痕跡。研究團隊相信，骨骼在經歷創傷後，癒合過程會引發血管活動的遽增，而他們發現的，正是這一生理反應所留下的礦化血管網絡。

同步輻射光源穿透化石之謎

由於傳統電腦斷層掃描（CT）能量不足以穿透緻密的化石，研究團隊轉而使用粒子加速器產生的特殊高強度X光——「同步輻射光源」（synchrotron light）。這項技術讓他們在不破壞標本的前提下，成功對骨骼內部進行成像與化學分析，並發現這些血管是以富含鐵質的礦物鑄型形式被保存下來。

此次發現意義深遠。分析此處傷口的血管，將有助科學家了解暴龍的創傷療癒機制，推測「斯科蒂」如何在重創後存活。這項成果不僅有助於比較恐龍與其現代近親（如鳥類）的演化關係，也為未來探索提供了新方向：優先鎖定帶有傷病痕跡的化石，或能顯著提高發現更多珍貴軟組織的機率。

科學家利用同步輻射光源技術，對「斯科蒂」的斷裂肋骨進行掃描後，所3D列印出的內部血管網絡模型。這些複雜的結構，正是暴龍在6600萬年前創傷癒合過程中，血管大量增生的珍貴證據。（圖：J. Mitchell / Scientific Reports）

