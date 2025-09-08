為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列再轟炸加薩市住宅高樓　3天內第3棟

    2025/09/08 05:54

    〔中央社〕以色列軍方今天以打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的據點為由，轟炸加薩走廊（Gaza Strip）最大城加薩市的1棟住宅高樓。這是以軍連續3天在加薩市轟炸的第3棟住宅大樓。

    法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的內閣雖已在8月批准占領加薩市（Gaza City）的計畫，但以方至今都未公開宣布開始相關大規模進攻行動。儘管如此，以軍為了進一步對哈瑪斯（Hamas）施壓，近幾週已加強對加薩市一帶的轟炸與作戰。

    以色列國防軍（IDF）今天在聲明中表示，他們打擊了加薩市1棟哈瑪斯曾用來監看以色列部隊位置的高樓，指的是當地的羅亞塔（Al-Roya Tower）。

    以軍先前已2度發布疏散令，敦促這棟建物和周邊地區的居民撤離到加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）設於馬瓦希（Al-Mawasi）的「人道區」。

    根據加薩市聖城醫院（Al-Quds Hospital）的說法，這起轟炸造成1人死亡。哈瑪斯曾否認將住宅建物用於軍事目的。

    數小時前尼坦雅胡才在內閣會議開場時說，以軍已加強對加薩市的攻勢，「我們正在對加薩市郊及市區深化行動，...正在夷平已確認的恐怖分子高樓」。（編譯：張正芊）1140908

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播