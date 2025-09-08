為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    最高法院政變案裁決前　波索納洛支持者多城示威

    2025/09/08 05:39

    〔中央社〕在巴西最高法院即將針對極右翼前總統波索納洛所涉政變未遂一案作出裁決前夕，數以千計支持者今天在多個城市示威。

    法新社報導，最高法院本週將裁定，波索納洛（Jair Bolsonaro）是否於2022年大選敗給左派對手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，密謀試圖繼續掌權。

    現年70歲、曾任陸軍上尉的波索納洛若遭定罪，恐面臨最高43年徒刑。本案觸怒其盟友、美國總統川普。

    自8月起遭到居家監禁的波索納洛今天當然沒有現身從首都巴西利亞、里約熱內盧（Rio de Janeiro）到聖保羅（Sao Paulo）這場遍及各大城市的獨立日抗議活動。死忠支持者下午3、4時在聖保羅市中心的包利斯塔大道（Paulista Avenue）上，身穿國旗綠黃配色服飾展開集會。

    有支持者高舉挺波索納洛、反魯拉和最高法院法官的標語，還有人手持「謝謝你，川普總統」標語。

    示威群眾呼籲對2023年1月8日闖進位在巴西利亞的最高法院、總統府和國會的數百名波索納洛支持者進行特赦。他們希望國會表決通過最終可能擴及波索納洛的特赦案，未來即使他被定罪也能適用。

    2019年至2022年擔任總統的波索納洛因為質疑巴西的投票制度，卻沒有提出證據，直到2030年都遭到禁止參選總統。（編譯：何宏儒）1140908

