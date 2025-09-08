川普受勞力士邀請出席美網　未受對瑞士徵39%關稅影響

2025/09/08 04:03

〔中央社〕美國總統川普今天應瑞士奢華手錶品牌勞力士（Rolex）邀請出席美國網球公開賽（U.S. Open）男單決賽。而他8月初才對瑞士大漲關稅。

美聯社報導，川普（Donald Trump）重返白宮後，他的國內行程規劃大多圍繞出席重大運動賽事，而非四處參訪宣布政策或在大型集會上發表演說，後者是他競選時熱衷的。

川普今天將從勞力士的貴賓包廂觀賞這場比賽，對決的是衛冕冠軍24歲義大利名將辛納（Jannik Sinner）與大會第2種子22歲西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

川普政府數週前才對瑞士貨品開徵高達39%關稅，稅率比美方同意給歐洲聯盟（EU）的2倍半還多，且接近英國所獲稅率的4倍，引發外界懷疑瑞士是否還能與隔鄰由27國組成的歐盟競爭。

對於川普接受企業客戶邀請出席美網比賽，白宮婉拒置評。不過，川普過去一向不太介意把為了政治或外交政策做決定，以及為了提高其家族事業獲利，讓兩者間的界線模糊。（編譯：張正芊）1140908

