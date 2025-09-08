為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    為愛犬註冊選民還投票 加州婦女面臨6年徒刑

    美國加州62歲婦女涉嫌為愛犬「瑪雅」註冊投票，還以牠的名義在2021年和2022年投了2次票，面臨偽證、偽造文書及冒名投票等5項指控。（取自Ｘ）

    美國加州62歲婦女涉嫌為愛犬「瑪雅」註冊投票，還以牠的名義在2021年和2022年投了2次票，面臨偽證、偽造文書及冒名投票等5項指控。（取自Ｘ）

    2025/09/08 05:57

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國加州1名62歲婦女涉嫌非法為愛犬註冊投票，還以狗的名義在2021年和2022年投了2次票，面臨偽證、偽造文書及冒名投票等5項指控，一旦定罪最高可判6年徒刑。

    美國「福斯新聞」6日報導，來自橘郡科斯塔梅薩（Costa Mesa）的62歲婦女尤瑞克斯（Laura Lee Yourex），在2021年加州州長罷免以及2022年初選時，分別寄出以她的狗「瑪雅」（Maya Jean Yourex）名義填寫的郵寄選票。

    其中，罷免票被計入，初選選票則遭到駁回。

    尤瑞克斯去年10月向橘郡選務局（Orange County Registrar of Voters）自首，之後由選務局通報檢方。調查發現，尤瑞克斯曾在社群媒體上張貼有關瑪雅「投票」的貼文。

    2022年1月，她上傳1張照片，顯示瑪雅身上貼著「我投票了」（I Voted）貼紙，並與選票合影。2024年10月，她又張貼1張狗項圈與寄給瑪雅的郵寄選票的照片，並寫道：「瑪雅依然在收到她的選票。」而事實上，瑪雅當時已經過世。

    橘郡檢方並未透露尤瑞克斯如何投下這些選票，也未說明這些以狗名義投下的選票投給哪個政黨。

    在加州，合格選民登記投票時，必須填寫表格，提供可供辨識的個人資訊、政治傾向，並在偽證罪的懲罰下宣誓其公民身分。

    不過，在州級選舉中，公民登記投票或投票時，並不需要提供居住證明或身分證明。而在聯邦選舉中，首次投票者必須提供居住證明並完成登記，才能投票。

    美國加州62歲婦女尤瑞克斯涉嫌為愛犬非法註冊投票，還以狗的名義在2021年和2022年投了2次票，一旦定罪最高可判6年徒刑。（法新社檔案照）

    美國加州62歲婦女尤瑞克斯涉嫌為愛犬非法註冊投票，還以狗的名義在2021年和2022年投了2次票，一旦定罪最高可判6年徒刑。（法新社檔案照）

