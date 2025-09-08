為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    烏克蘭再遭大空襲　川普稱準備好對俄祭第2階段制裁

    2025/09/08 02:39

    〔中央社〕美國總統川普今天表示，他已經準備好對俄羅斯祭出第2階段制裁，暗示他因對俄烏戰爭情勢不滿，而更接近出手對俄國及其石油買家加強懲罰力道。

    法新社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天稍早接受美國國家廣播公司（NBC）節目「與媒體會晤」（Meet the Press）訪問時也透露，華府已準備好對俄羅斯「加強施壓」，但歐洲也須有所行動，才能真正迫使莫斯科重返談判桌。

    川普近來多番努力促使俄羅斯與烏克蘭停火，但俄國昨天深夜又發動一波無人機和飛彈攻勢，且規模是其全面侵略烏克蘭3年多以來最大。

    路透社報導，川普今天未表明他是否已做出相關決定及第2階段制裁內容為何，他在白宮接受記者提問時被問到是否已準備好這麼做，他僅回答：「是的，我準備好了。」

    貝森特今天受訪時說，川普與其副手范斯（JD Vance）5日已與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）有1場「非常具建設性的通話」，他自己也與范德賴恩有過交談。

    貝森特表示：「我們談論到我們美國與歐盟彼此能夠共同採取哪些行動。我們已經準備好對俄羅斯加強施壓，但我們需要歐洲夥伴跟上。」

    他進一步指出，若歐美能同意採取更多制裁措施，例如對購買俄羅斯石油的國家實施次級關稅，「俄國經濟將全面崩潰，這將迫使（俄國）總統蒲亭（Vladimir Putin）坐上談判桌」。（編譯：張正芊）1140908

