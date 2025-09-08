帳篷裡面藏武器威脅國安？逾40年白宮和平反戰運動遭禁

1981年發起的白宮守夜行動旨在抗議核武和戰爭，卻在川普政府的「美化市容」行動中遭到拆除。（美聯社）

2025/09/08 05:51

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國執法官員7日拆除在白宮外屹立超過40年的和平守夜活動，這是川普總統下令清除華府街友帳篷行動的一部分。

長年參與守夜的志工梅拉庫—貝羅（Philipos Melaku-Bello）告訴美聯社，公園警察在7日清晨將其拆除。他表示，官員為此辯解時，錯誤地將該紀念活動標示為「收容所」（shelter）。

梅拉庫—貝羅說，帳篷營地和守夜活動的差別在於，帳篷是街友居住的地方，但「但正如你所看到的，我沒有床。我只有標語牌，而這受憲法第一修正案保障，屬於言論自由和表達自由的範疇。」

白宮證實拆除行動，並在給美聯社的聲明中表示，該守夜活動對參觀白宮及周邊地區的民眾構成「危害」。

排除守夜活動是川普政府近來一系列行動中的最新一例。自上月以來，白宮已接管華府的治安工作，指稱干預是為了履行川普簽署的「華盛頓市容美化」行政命令。

梅拉庫—貝羅表示，他已與律師聯繫，準備就此提出侵犯民權的訴訟，「他們硬要把1個不是帳篷的地方稱為帳篷，只是為了配合川普清除街友帳篷的議程。」

這項守夜行動由和平運動人士湯瑪斯（William Thomas）於1981年發起，旨在推動裁減核武軍備，終結全球衝突。它被視為是美國歷史上最長時間持續的反戰抗議。2009年湯瑪斯去世後，包括梅拉庫—貝羅在內的其他抗議者，繼續守護這個小帳篷與寫有「生於核彈，死於核彈」（Live by the bomb, die by the bomb）的標語，全天候輪班，以防遭當局拆除。

然而，這項小規模的長期抗議行動5日引起川普注意。保守派媒體「真美國之聲」（Real America’s Voice）記者葛倫（Brian Glenn）在白宮的1場活動上告訴川普，這頂帳篷對白宮訪客來說「很礙眼」。

葛倫說，這頂帳篷最初設立時是反對核武，「但它後來某種程度上變成更反美的東西，而且很多時候是反川普的。」

川普表示，他之前並不知情，並立即指示幕僚：「把它拆了，今天就拆，馬上拆。」

梅拉庫—貝羅指控葛倫向川普提供不實資訊，指稱帳篷裡有老鼠，並且「可能構成國安風險」，因為人們可以把武器藏在裡面。

