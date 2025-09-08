范斯對美軍狙殺毒販叫好 美參議員痛批「卑劣」

美國副總統范斯對美軍擊沈委內瑞拉運毒船叫好，卻遭共和黨國會議員抨擊。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美軍2日對1艘駛離委內瑞拉的運毒船發動攻擊，並將其擊沉，擊斃船上11人。美國副總統范斯（JD Vance）6日對此舉叫好，卻遭到國會議員抨擊。聯邦參議院國土安全委員會主席、共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）痛批，范斯似乎支持非法處決，這種言論非常「卑劣」（despicable）。

范斯在社群平台X發文說，「殺死那些毒害我們同胞的販毒集團成員，是我們軍隊最崇高且最佳的用途。」「民主黨人：讓我們派你們的孩子去俄羅斯送死。共和黨人：其實我們應該保護人民免受這些人渣的傷害。」

川普則誓言，將針對這些「毒販」發動更多軍事行動。他在這次攻擊後表示：「這只是剛開始，以後還會有更多。」

這起具爭議性的攻擊，加劇了美國與委內瑞拉之間原本已經十分緊張的關係。上月，川普派遣戰艦與陸戰隊前往加勒比海，他的支持者聲稱，此舉是為了推翻委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）。

5日有報導指出，川普正派遣10架F-35戰機前往波多黎各，以支援美軍針對毒販的軍事行動。有些人擔憂，這些事態發展預示美國與委內瑞拉可能爆發全面衝突。

上月，美國懸賞5000萬美元緝捕馬杜羅，金額是「開打」恐怖組織首腦賓拉丹的2倍。7月美國還秘密簽署1項授權，允許對被視為恐怖組織的拉美販毒集團發動軍事行動，其中包括委內瑞拉的古柯鹼販運集團「太陽組織」（Cartel de los Soles），川普政府官員聲稱，馬杜羅就是該組織的領袖。

川普隨後在自家社群平台「真實社群」上，將這次襲擊定調為針對「恐怖分子」的軍事行動。「任何想把毒品帶進美國的人，都給我小心一點！」

肯塔基州聯邦參議員保羅抨擊范斯前述言論，他在X發文寫道，「我才不在乎范斯說殺掉他所指控犯罪的人，是軍隊最崇高且最佳用途的鬼話。他讀過『梅岡城故事』（To Kill a Mockingbird）嗎？」即美國作家哈波．李（Harper Lee）在1960年出版的小說，他在書中描述1名遭錯判的非裔男子，在企圖逃獄時被射殺的情節。

保羅說，「他難道不曾想過，如果被告立刻被處決，而沒有接受審判或辯護，會發生什麼事嗎？把未經審判的人處決美化成一件光榮的事，這樣的想法簡直卑劣又愚蠢（What a despicable and thoughtless sentiment it is to glorify killing someone without a trial.）。」

