籲歐洲別當美國小弟！伊朗外長：已備妥核監督協議 換取解除制裁

伊朗外交部長阿拉奇。（歐新社檔案照）

2025/09/08 01:35

〔國際新聞中心／綜合報導〕伊朗外交部長阿拉奇（Seyyed Abbas Araghchi）表示，伊朗已準備好達成1項真正且持久的協議，內容包括對國內鈾濃縮進行嚴格監督與限制，以換取西方國家解除制裁。

阿拉奇7日投書英國《衛報》，敦促英國、法國和德國等歐洲國家改變路線，放棄本月底在聯合國推動恢復一系列制裁的計畫。阿拉奇警告，如果錯過這個機會，「後果將可能對本區域，乃至更廣泛地區造成前所未有的毀滅性影響。」「為了你們自身的利益，你們應該改變路線。」

請繼續往下閱讀...

伊朗仍希望說服歐洲國家延後在聯合國安理會啟動恢復制裁的機制，理由是此舉對歐洲沒有任何好處，只會讓美國掌握主導權，來談判任何新的核協議，歐洲將會遭到孤立。

然而，伊朗內部釋放出相互矛盾的訊號。阿拉奇表示，他最近與聯合國武器檢查人員舉行會談，在關於檢查員重返伊朗遭轟炸的核設施的條件上取得進展，而這正是歐洲延後恢復制裁的前提之一。

然而，由保守派主導的伊朗國會仍在討論1項法案，要求若聯合國恢復制裁，伊朗將退出「禁止核子擴散條約」（NPT）。此舉將使伊朗完全免於允許聯合國檢查人員進入伊朗的義務，從而切斷對其核設施的一切獨立監督。

阿拉奇在「衛報」的投書中批評英、法、德等歐洲大國，要求他們解釋，為何認為自身利益在於從調解伊美多邊協議的角色，轉變為「美國濫權的幫凶」。阿拉奇近日在杜哈會晤歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）。

阿拉奇聲稱，歐洲領袖若以為對伊朗採取強硬立場，就能讓美國總統川普不再視其為次要角色，並讓他們在國際舞台上獲得一席之地，將會犯下重大錯誤。

他寫道，恢復聯合國制裁「只會將這3個國家排除在未來外交進程之外，並在歐洲的可信度與全球地位方面，帶來廣泛的負面後果。」

阿拉奇說，川普已明確表示，他視這3個歐洲國家為次要角色，這一點也體現在歐洲被排除於攸關其未來的重大議題之外，包括俄烏危機，「華盛頓的訊息很清楚：要想獲得立足點，這3國必須展現毫不動搖的忠誠。」

他還聲稱，如果以色列試圖重啟6月那場為期12天的戰爭，它將不得不再次尋求美國援助，「以色列也許會把自己包裝成能代表西方作戰的國家，但正如我們在6月所見，事實是伊朗強大的武裝力量已再次做好準備，有能力擊敗以色列，直至其被迫向『美國阿公』（Grandpa）求助。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法