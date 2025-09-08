傳五角大廈戰略改保衛本土 專家：美國仍將強化台灣防禦

傳美國國防部（戰爭部）計畫將重心置於國內與區域威脅，而非聚焦於對抗中國。圖為中國3日在北京天安門廣場舉行閱兵。（歐新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國藉由紀念抗日戰爭勝利80週年，高調舉行閱兵之際，據傳美國國防部（戰爭部）計畫將重心置於國內與區域威脅，而非聚焦於對抗中國。然而，學者指出，即使美國戰略重心有所調整，美國仍將加強對台防衛，因為若無「第一島鏈」的強大防禦圈，就無法保障西半球的安全。

美國政治新聞網站Politico披露，在最新一版「2025年國家國防戰略」草案中，五角大廈官員敦促國防部優先考慮確保本土與西半球安全，顯示美國在聚焦中國與俄羅斯等對手上的政策發生轉變。Politico引述知情人士的話指稱，「這將是美國及其在多個大陸的盟友的一次重大轉變。」

「國家國防戰略」是五角大廈最高層級戰略指導文件，決定美軍可以同時參與多少場衝突，並依此分配預算、兵力部署與推動軍事現代化。川普政府首度發布的「2018年國家國防戰略」將中國描述為「利用掠奪性經濟手段恫嚇鄰國，並在南海島礁上推進軍事化的戰略競爭對手。」

拜登政府時期的「2022年國家國防戰略」也點名中國是「對美國本土安全最全面且最嚴峻的挑戰」。

香港「南華早報」7日報導，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員、中國人民解放軍退役大校周波認為，若報導屬實，「這意味著美國全球力量正在萎縮」，「這一過程是不可避免的，因為美國已不再有足夠的國力來維持其在全球的存在。」

周波說，此一政策變化是一個「重大轉向」，「對台灣而言，這顯然不是好消息。」「當（美國）自身難以處理內部挑戰時，它不太可能有太多精力放在外部事務上。這對台灣而言並不樂觀。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）研究員拉赫曼（Muhammad Faizal Abdul Rahman）指出，儘管美台防務合作仍在持續運作，但美國國內政治可能從根本上改變其防務戰略，進而削弱盟友與夥伴利益的重要性。

拉赫曼認為，如果這意味著美國可能減少對印太「軸輻式」（hub and spokes）同盟體系的軍事與其他實質支持，北京或許可以視為正面發展，但由於川普第二總統任期的混亂與不一致，北京也不應該高興得太早。

南京大學—約翰霍普金斯大學中美文化研究中心國際政治教授艾大偉（David Arase）則提出不同解讀。他認為，即使美國戰略重心有所調整，美國仍將加強對台防衛，因為「若沒有第一島鏈的強大美國防線，就無法保障在中國軍力上升之下的西半球安全」。

艾大偉強調，台灣是這一結構的關鍵，五角大廈將會進一步強化台灣防禦，「事實上，對美國而言，聚焦西半球安全正凸顯美台防務合作的必要性…台灣仍將是一道防線，封鎖俄羅斯與中國海軍的力量投射，否則這些力量將威脅到阿拉斯加、夏威夷與美國西海岸。」

周波也認為，即使五角大廈改變戰略優先順序，對台軍售也不太可能受到明顯影響，因為美國可能希望台灣加強軍力，而向台灣出售更多武器。

