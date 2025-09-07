為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    洗刷10年恥辱！克國小村做3公里長果餡酥皮卷 重登金氏世界紀錄

    2025/09/07 23:59
    克羅埃西亞的小村莊亞許柯沃6日以製作出超過3公里長的果餡酥皮卷，締造新的金氏世界紀錄。（法新社）

    克羅埃西亞的小村莊亞許柯沃6日以製作出超過3公里長的果餡酥皮卷，締造新的金氏世界紀錄。（法新社）

    6日拍攝的鳥瞰圖顯示，放置果餡酥皮卷的桌子被排成雙層星型。（法新社）

    6日拍攝的鳥瞰圖顯示，放置果餡酥皮卷的桌子被排成雙層星型。（法新社）

    〔編譯張沛元／綜合報導〕位於克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）西南方66公里的小村莊亞許柯沃（Jaskovo），6日以大量麵粉與蘋果寫歷史，以打造出1條長逾3公里的果餡酥皮卷，再度榮登金氏世界紀錄。

    主辦單位表示，他們用了2公噸的麵粉與3公噸的蘋果，製作出長度超過3.136公里的果餡酥皮卷。

    金氏世界紀錄認證官薩平斯卡（Paulina Sapinska）在測量後表示，經過極嚴格驗證與計算，「我可以宣布，總共完成了8940個果餡酥皮卷，意即這是新的金氏世界紀錄頭銜。」

    亞許柯沃村此番締造新的金氏世界紀錄，堪稱果餡酥皮卷界的復仇雪恥之作：該村早在10年前就1.479公里拿下最長的果餡酥皮卷的金氏世界紀錄。

    2019年，克羅埃西亞小鎮錫薩克（Sisak）以總長超過1.762公里的近6000個果餡酥皮卷，成為此前的最長果餡酥皮卷的紀錄保持者。

    當地官員表示，果餡酥皮卷是與當地傳統有關的象徵，此等比拚活動有助於農村地區發展。

    這些根據當地食譜製作、用來打破紀錄的果餡酥皮卷，之後將捐贈給各機構、組織與有需要的人。

    該活動吸引上千名觀光客前來共襄盛舉，大讚亞許柯沃村的果餡酥皮卷非常好吃。

    金氏世界紀錄認證官6日仔細檢查小村亞許柯沃的果餡酥皮卷。（法新社）

    金氏世界紀錄認證官6日仔細檢查小村亞許柯沃的果餡酥皮卷。（法新社）

    大批群眾6日前來見證與品嘗亞許柯沃村為締造新的金氏世界紀錄而製作的果餡酥皮卷。（法新社）

    大批群眾6日前來見證與品嘗亞許柯沃村為締造新的金氏世界紀錄而製作的果餡酥皮卷。（法新社）

