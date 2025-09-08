為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    俄不甩川普！發動侵烏最大空襲 美歐盟將聯手制裁

    美國財政部長貝森特。（彭博）

    美國財政部長貝森特。（彭博）

    2025/09/08 01:17

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯7日凌晨對烏克蘭發動自戰爭爆發來最大規模的空襲，各界砲轟俄總統普廷根本無心結束這場侵略。美國白宮7日晚間發布財政部長貝森特（Scott Bessent）的受訪影片，透露已準備好與歐盟進一步加強對俄國制裁。

    俄羅斯週日動用超過800架無人機與誘餌，對烏克萊首都基輔及全國多地進行狂轟濫炸。在此次攻擊中，烏克蘭的政治心臟——位於基輔市中心的政府總部大樓，首次遭到直接打擊。烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）向美聯社證實，週日的攻擊是開戰以來最大規模的俄羅斯無人機攻擊。

    俄羅斯無意實現和平的舉動早已讓川普政府不滿許久，白宮官方X帳號台灣時間7日晚間10點多發布貝森特受訪的影片，貝森特表示，「川普總統跟副總統范斯（JD Vance）上禮拜五跟歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通了一次電話，雙方談得很順利。她之後也打電話給我，討論美國跟歐盟可以一起採取哪些行動。」

    「我們已經準備加強對俄羅斯的施壓，但我們需要歐洲夥伴的配合。只要美國和歐盟能夠聯手，就能影響目前情勢的發展，也能決定烏克蘭軍隊能撐多久，以及俄羅斯經濟還能撐多久。如果美國跟歐盟一起加強制裁，並針對購買俄羅斯石油的國家課徵次級關稅，俄羅斯的經濟很快就會全面崩潰，這會迫使普廷總統重新回到談判桌上。」

