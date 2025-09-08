俄不甩川普！發動侵烏最大空襲 美歐盟將聯手制裁

美國財政部長貝森特。（彭博）

2025/09/08 01:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯7日凌晨對烏克蘭發動自戰爭爆發來最大規模的空襲，各界砲轟俄總統普廷根本無心結束這場侵略。美國白宮7日晚間發布財政部長貝森特（Scott Bessent）的受訪影片，透露已準備好與歐盟進一步加強對俄國制裁。

俄羅斯週日動用超過800架無人機與誘餌，對烏克萊首都基輔及全國多地進行狂轟濫炸。在此次攻擊中，烏克蘭的政治心臟——位於基輔市中心的政府總部大樓，首次遭到直接打擊。烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）向美聯社證實，週日的攻擊是開戰以來最大規模的俄羅斯無人機攻擊。

俄羅斯無意實現和平的舉動早已讓川普政府不滿許久，白宮官方X帳號台灣時間7日晚間10點多發布貝森特受訪的影片，貝森特表示，「川普總統跟副總統范斯（JD Vance）上禮拜五跟歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通了一次電話，雙方談得很順利。她之後也打電話給我，討論美國跟歐盟可以一起採取哪些行動。」

「我們已經準備加強對俄羅斯的施壓，但我們需要歐洲夥伴的配合。只要美國和歐盟能夠聯手，就能影響目前情勢的發展，也能決定烏克蘭軍隊能撐多久，以及俄羅斯經濟還能撐多久。如果美國跟歐盟一起加強制裁，並針對購買俄羅斯石油的國家課徵次級關稅，俄羅斯的經濟很快就會全面崩潰，這會迫使普廷總統重新回到談判桌上。」

.@SecScottBessent: "We are prepared to increase pressure on Russia, but we need our European partners to follow us... If the U.S. and the EU can come in, do more sanctions, secondary tariffs on the countries that buy Russian oil, the Russian economy will be in full collapse." pic.twitter.com/fNfGiofCsr — Rapid Response 47 （@RapidResponse47） September 7, 2025

