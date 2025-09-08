石破茂宣布下台 矢板明夫：對台灣絕對是好事

2025/09/08 01:05

日本首相石破茂昨晚宣布辭去自民黨總裁。（彭博）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月20日參院大選慘敗後，硬撐了近50天的日本首相石破茂，終於擋不住黨內逼宮壓力，9月7日宣布請辭自民黨總裁。日本媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析下任日相最有可能的人選與路線，並直言石破茂下台對台灣絕對是好事。

矢板明夫7日深夜在臉書發文，「日本的石破茂首相今天傍晚召開記者會，宣布辭去自民黨總裁。自民黨將在近期舉行總裁選舉，如果不出意外，當選的新總裁將成為日本的下一任首相。這件事對台灣來說，絕對是一件好事。因為，石破茂是最近十幾年來，最親中、不關心台灣的日本首相之一。」

日本農林水產大臣小泉進次郎。（歐新社）

44歲小泉進次郎 性格溫和缺乏經驗

「日本媒體認為，下一任日本首相，很可能是農林水產大臣小泉進次郎，或前經濟安保大臣高市早苗。如果44歲的小泉進次郎擔任首相，將是日本歷史上第二年輕的首相。歷史上最年輕的首相，是日本第一任首相伊藤博文。就任時44歲零兩個月。而小泉如果在今年的十月份就任首相，屆時將滿44歲零六個月。只差一點沒有更新紀錄。」

他接著說：「小泉進次郎是前首相小泉純一郎的次子，長相比較英俊，在年輕人中頗有人氣。其政策中間偏左，性格溫和，但缺乏經驗、口才也不是很好。一年前出馬競選自民黨總裁時，剛開始民調第一，但在和其他候選人公開辯論時表現不佳，最後淪為第三名。這一次捲土重來，不知道他的應變能力提高了多少？」

日本前經濟安保大臣高市早苗。（資料照）

高市早苗主張抗中 堅定支持台灣

「如果高市早苗擔任首相，則是日本歷史上第一位女首相，更具有劃時代的意義。高市早苗代表日本政壇的保守勢力，主張修改和平憲法、大幅增加國防預算、政治人物參拜靖國神社、積極修法抵抗來自中國的滲透。同時，高市也是台灣堅定的支持者。今年四月，她應印太戰略智庫的邀請訪問台灣，和賴清德總統、蔡英文前總統舉行了會談，並公開演講，呼籲台日合作、一起加強國防力量。」

最後矢板明夫表示，「如果順利的話，自民黨總裁選最快10月4日投票，大概在10月7日左右，日本國會就會選出新的首相了。小泉、高市，鹿死誰手？或者是兩個人同時犯錯，黑馬出現的可能性也不能完全否認。」

