    首頁　>　國際

    中國直播帶貨亂！網紅誇口賣2萬雙鞋 只賣出58雙 商家砸錢全虧了

    在中國短影音平台「快手」擁有上千萬粉絲的知名主播「內蒙老狗」，近日爆出爭議。（圖翻攝自微博）

    在中國短影音平台「快手」擁有上千萬粉絲的知名主播「內蒙老狗」，近日爆出爭議。（圖翻攝自微博）

    2025/09/08 00:44

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年許多人以為好賺，紛紛投入直播帶貨，但衍生亂象。在中國短影音平台「快手」擁有上千萬粉絲的知名主播「內蒙老狗」，近日深陷「坑位費」（商家為讓產品出現在電商直播間並由主播推薦，提前支付給經紀公司或主播的費用）風波，河南一名鞋廠業者痛訴，內蒙老狗當初誇口稱給他賣，準能2萬雙起跳，結果到現在只賣出去58雙，讓他覺得自己被坑錢，類似的受害者還不少，相關事件曝光後在中網掀起熱議。

    綜合中媒報導，最近有多名商家在網上踢爆，因為聽信內蒙老狗的大話，加上對方有大量粉絲，向其支付坑位費，怎料直播效果慘淡，成交量少得可憐，比較好的只成交幾十單，有的只成交一單，甚至是連一單都沒有。中國服裝品牌「雅鹿」的河南總代理薛先生就指控，他花了5萬元人民幣（約新台幣21.4萬）請內蒙老狗直播帶貨，對方經紀公司承諾定價79.9元（約新台幣341元）的鞋子下調到69.9元（約新台幣299元），內蒙老狗能賣出去2萬雙，讓他提前備好現貨，結果只賣出去58雙，「不僅5萬元的坑位費退不了，100多萬元的貨也砸在手裡，感覺被坑了！」

    黑龍江某酒廠陶姓老闆也控訴，為了讓內蒙老狗幫忙推廣自家產的啤酒，提前支付了5萬元人民幣和20%佣金，對方口頭承諾銷量可達6000至8000單，陶老闆還提前一個月停售備貨，準備9000多箱啤酒，沒想到直播後只有2個人下單，而且還疑似是暗樁，因為直播結束後全部退單，最終整場直播真實成交僅1單，讓陶老闆欲哭無淚。除此之外，多名商家也表示，內蒙老狗的直播間存在同一ID集中下單又退單的現象，懷疑其團隊涉嫌刷單造假。

    該事件曝光後引發中網熱議，有關部門回應稱，內蒙老狗所屬的經紀公司「吉林松原市天嬌文化傳媒有限公司」疑似未進行工商註冊；內蒙老狗的團隊則甩鍋稱，他們和該公司屬於合作關係，僅收取「站台費」，沒有對銷量作出承諾，相關問題要由該公司負責。針對刷單造假問題，快手平台宣稱已受理檢舉，正在核查，但目前未有消息。

