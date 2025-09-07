為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阻中建立科技霸權 英駐美大使：與美國深化合作維持技術優勢

    英國駐美大使曼德森6日警告，面對中國試圖在人工智慧（AI）、量子運算和生技等關鍵領域取得突破，西方唯有和美國深化合作才能維持技術優勢。（法新社資料照）

    英國駐美大使曼德森6日警告，面對中國試圖在人工智慧（AI）、量子運算和生技等關鍵領域取得突破，西方唯有和美國深化合作才能維持技術優勢。（法新社資料照）

    2025/09/07 21:48

    〔編譯盧永山／綜合報導〕英國金融時報報導，英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）6日警告，面對中國試圖在人工智慧（AI）、量子運算和生技等關鍵領域取得突破，西方唯有和美國深化合作才能維持科技優勢，如果中國在未來幾十年贏得科技霸權的競爭，將影響「我們生活的各個層面」。

    曼德森在英國迪奇利莊園（Ditchley Park）舉辦的「英國脫歐後與美國未來關係」演說中表示，中國是西方有史以來「最強大的現代競爭對手」，西方國家必須嚴陣以待，如果中國在未來幾十年取得技術霸權，將影響「我們生活的各個層面」，而美國和中國正處於一種全面的戰略競爭狀態，涵蓋科技、經濟、軍事等多個領域。

    曼德森表示，英國將與美國建立「新的技術夥伴關係」，攜手對抗中國的科技競爭威脅，他將這項擬議的科技合作協定比作美英在冷戰時期簽訂的「1958年相互防禦協議」，使華盛頓與倫敦擁有獨特而緊密的安全關係。

    曼德森指出，當年在蘇聯發射史普尼克衛星後，美英簽訂了「1958年相互防禦協議」，並達成核能協定，目前擬議的美英科技合作協議也具有同等重要意義。

    曼德森說：「我們面臨的選擇既明確又迫切。大西洋聯盟必須發展進化，以應對這個時代最大的挑戰─在全球科技競賽中保持領先。只有美國具備與中國在科技領域競爭的能力、財力與決心，美國與英國必須結合雙方共同掌握的強大資源，在與北京的競爭中取勝。」

    英國政府希望在美國總統川普9月訪問英國期間，與他簽署科技合作備忘錄（MoU）。美英將透過該協定，在AI、量子運算、國防創新及民用核能領域建立「互補性合作夥伴關係」，發展尖端科技，確保西方在高科技經濟和尖端科技領域的主導地位。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播