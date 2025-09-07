阻中建立科技霸權 英駐美大使：與美國深化合作維持技術優勢

英國駐美大使曼德森6日警告，面對中國試圖在人工智慧（AI）、量子運算和生技等關鍵領域取得突破，西方唯有和美國深化合作才能維持技術優勢。（法新社資料照）

2025/09/07 21:48

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國金融時報報導，英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）6日警告，面對中國試圖在人工智慧（AI）、量子運算和生技等關鍵領域取得突破，西方唯有和美國深化合作才能維持科技優勢，如果中國在未來幾十年贏得科技霸權的競爭，將影響「我們生活的各個層面」。

曼德森在英國迪奇利莊園（Ditchley Park）舉辦的「英國脫歐後與美國未來關係」演說中表示，中國是西方有史以來「最強大的現代競爭對手」，西方國家必須嚴陣以待，如果中國在未來幾十年取得技術霸權，將影響「我們生活的各個層面」，而美國和中國正處於一種全面的戰略競爭狀態，涵蓋科技、經濟、軍事等多個領域。

曼德森表示，英國將與美國建立「新的技術夥伴關係」，攜手對抗中國的科技競爭威脅，他將這項擬議的科技合作協定比作美英在冷戰時期簽訂的「1958年相互防禦協議」，使華盛頓與倫敦擁有獨特而緊密的安全關係。

曼德森指出，當年在蘇聯發射史普尼克衛星後，美英簽訂了「1958年相互防禦協議」，並達成核能協定，目前擬議的美英科技合作協議也具有同等重要意義。

曼德森說：「我們面臨的選擇既明確又迫切。大西洋聯盟必須發展進化，以應對這個時代最大的挑戰─在全球科技競賽中保持領先。只有美國具備與中國在科技領域競爭的能力、財力與決心，美國與英國必須結合雙方共同掌握的強大資源，在與北京的競爭中取勝。」

英國政府希望在美國總統川普9月訪問英國期間，與他簽署科技合作備忘錄（MoU）。美英將透過該協定，在AI、量子運算、國防創新及民用核能領域建立「互補性合作夥伴關係」，發展尖端科技，確保西方在高科技經濟和尖端科技領域的主導地位。

